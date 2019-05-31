المصدر: تصوير: أنس محمد أحمد الديب ــ عمان

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«من المهم التأكيد على ضرورة الانتباه للفوارق الدينية والثقافية والتاريخية التي تدخل عنصراً أساسياً في تكوين شخصية الإنسان الشرقي، وثقافته وحضارته، والتأكيد على أهمية العمل على ترسيخ الحقوق الإنسانية العامة المشتركة، بما يسهم في ضمان حياة كريمة لجميع البشر في الشرق والغرب بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين».

أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) ـــ فرنسيس (بابا الكنيسة الكاثلوكية)

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