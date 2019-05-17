مبادئ التسامح والإخاء

المصدر: تصوير: زاوليانغ زانغ

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«لتكن هذه الوثيقة دعوة للمصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين بالأديان، بل بين المؤمنين وغير المؤمنين، وكل الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة. لتكن وثيقتنا نداء لكل ضمير حي ينبذ العنف البغيض والتطرف الأعمى، ولكل محب لمبادئ التسامح والإخاء التي تدعو لها الأديان وتشجع عليها».

أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) ـــ فرنسيس (بابا الكنيسة الكاثلوكية)

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