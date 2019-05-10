صلاة وخشوع

المصدر: تصوير: إيردان نوفريزا ناسوتيون ــ إندونيسا

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«إن التاريخ يؤكد أن التطرف الديني والقومي والتعصب قد أثمر في العالم، سواء في الغرب أو الشرق، ما يمكن أن نطلق عليه بوادر حرب عالمية ثالثة على أجزاء، بدأت تكشف عن وجهها القبيح في كثير من الأماكن، وعن أوضاع مأساوية لا يعرف على وجه الدقة عدد من خلّفتهم من قتلى وأرامل وثكالى وأيتام».

أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) ـــ فرنسيس (بابا الكنيسة الكاثلوكية)

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