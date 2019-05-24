فتاوى مباشرة عن زكاة الفطر تتابعونها الأحد في برنامج "فتاوى لايف"

يستضيف موقع البيان الإلكتروني بعد غد الأحد الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وذلك في برنامج # فتاوى_لايف للإجابة عن تساؤلات الصائمين المتعلقة ببعض الأحكام في تصرفاتهم وسلوكياتهم اليومية خلال وبعد الصوم بشهر رمضان المبارك.

وستتناول الحلقة الرابعة من البرنامج الذي تطلقه "البيان" بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي موضوع زكاة الفطر وقيمتها وطريقة حسابها ومواعيد خروجها.

كما سيجيب الدكتور الكبيسي على جميع الأسئلة التي سيطرحها المتابعون أثناء الحلقة.

يمكن للقراء التفاعل معنا يوم الأحد في تمام الساعة الـ11.30 صباحاً عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #فتاوى_لايف أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة خلال البث المباشر.

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