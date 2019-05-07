«فتاوى لايف» يجيب عن أسئلة قراء «البيان» المتعلقة بالصيام

المصدر: ■ دبي ـ بيان السطري

تزامناً مع شهر رمضان المبارك، أطلقت صحيفة «البيان» على موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، أول من أمس، الموسم الثاني من برنامج «فتاوى لايف» بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتقديم فتاوى دينية حول مختلف الأسئلة المتعلقة بالصيام خلال شهر رمضان المبارك.

ويستضيف البرنامج طيلة شهر رمضان الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على مدار 30 دقيقة في كل يوم أحد من الشهر الفضيل.

وتناولت الحلقة الأولى موضوع استقبال شهر رمضان المبارك من النية إلى آداب الصيام والتهيِئة النفسيّة والبدنيّة لاستقبال شهر رمضان بأعلى درجات الجاهزيّة للصيام والقيام.

وأشار الكبيسي إلى أن تبييت النية واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أوجب تبييت النية من الليل وقبل الفجر. وقال إنه يجوز للمسلم أن ينوي صوم رمضان كاملاً من بداية الشهر لأن صيام رمضان عبادة واحدة، وإن كانت تتجدد في كل يوم، وأنه من الأفضل والأولى والأحوط أن يجدد المسلم النية في كل يوم. وأضاف أنه لا حرج من الجهر بالنية أو التلفظ بها وإن لم يفعل الفرد ذلك فلا حرج لأن الأصل أنها عبادة قلبية.

وأفاد أن المسلم يندب له أن يكثر من العبادات الصالحة، فشهر رمضان شهر عمل وعبادة وعلى المسلم الإكثار من الاستغفار والحرص على صلاة التراويح وقيام الليل أو التهجد، وأن يحرص على إفطار الصائمين فله مثل أجر الصائم.