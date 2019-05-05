فتاوى حول أسئلتكم المتعلقة بالصيام اليوم عبر "فتاوى لايف"

تزامناً مع شهر رمضان المبارك، تطلق صحيفة البيان على موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي الموسم الثاني من برنامج #فتاوى_لايف بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتقديم فتاوى دينية حول مختلف الأسئلة المتعلقة بالصيام خلال شهر رمضان المبارك.

ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته اليوم الأحد الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في تمام الساعة الـ 11:30 صباحأً وعلى مدار نصف ساعة حيث ستتناول الحلقة الأولى موضوع كيفية استقبال شهر رمضان المبارك من النية إلى آداب الصيام والتهيِئة النفسيّة والبدنيّة لاستقبال شهر رمضان بأعلى درجات الجاهزيّة للصيام والقيام.

كما سيجيب الدكتور محمد عيادة الكبيسي على جميع الأسئلة التي سيطرحها المتابعون أثناء الحلقة.

يمكن للقراء التفاعل معنا عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #فتاوى_لايف أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة خلال البث المباشر.

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