"فتاوى لايف" يجيب عن أسئلتكم المتعلقة بالصيام اليوم

يستضيف موقع البيان الإلكتروني بعد غد الأحد الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في الحلقة الثالثة من برنامج "فتاوى لايف" لتقديم فتاوى دينية حول مختلف الأسئلة المتعلقة بالصيام خلال شهر رمضان المبارك.

ستتناول الحلقة موضوع "التسامح" مفهومه وأنواعه وستتطرق إلى أفضل الطرق لاستقبال العشر الأواخر من رمضان.

كما سيجيب الدكتور محمد عيادة الكبيسي على جميع الأسئلة التي طرحها المتابعون أثناء الحلقة.

يمكن للقراء التفاعل معنا عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #فتاوى_لايف أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة خلال البث المباشر.