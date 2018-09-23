جناح الفرص بـ«إكسبو» يرسم ملامح المستقبل

المصدر: Ⅶدبي - البيان

يمنح «إكسبو 2020 دبي» ملايين الزوار من أنحاء العالم فرصة المساهمة بدور فعال في المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم تقدم البشرية ورسم ملامح المستقبل. ويشكّل «جناح الفرص» التفاعلي أحد أبرز معالم الحدث الدولي المرتقب وسيستقطب زوار «إكسبو» لاصطحابهم في رحلة شيّقة، تضم تجارب وألعاباً تفاعلية، وتتيح لهم فرصة المشاركة في تجارب قائمة على اختياراتهم، وتشجعهم على استكشاف دور الخيارات والقرارات الشخصية في المساهمة بدور إيجابي شامل في القضايا العالمية.

ويمتد «جناح الفرص» على 4500 متر مربع، وسيجري تشييد باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير، ويتمثل الهدف من تصميمه الحلزوني الفريد في اجتذاب الزوار إلى فضاء داخلي يؤكد أهمية تواصل البشر لتحقيق الأهداف المشتركة.

ويتميز «جناح الفرص» بتوفير منصة تجمع تحت مظلتها الزوار من مختلف الأعمار والثقافات للاحتفاء بالتقدم، الذي أنجزته البشرية على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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