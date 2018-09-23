تصميم تفاعلي لجناح الفرص في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشف «إكسبو 2020 دبي» النقاب عن تصميم «جناح الفرص» التفاعلي، الذي سيتيح لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم فرصة المساهمة بدور فعال في المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيكون «جناح الفرص» أحد أبرز معالم الحدث الدولي المرتقب وسيستقطب زوار «إكسبو 2020 دبي» لاصطحابهم في رحلة شيّقة، تضم تجارب وألعاباً تفاعلية، وتتيح لهم فرصة المشاركة في تجارب قائمة على اختياراتهم، وتشجعهم على استكشاف دور الخيارات والقرارات الشخصية في المساهمة بدور إيجابي شامل في القضايا العالمية التي تهم الجميع.

ويعتبر «جناح الفرص» آخر ما يُعلن عنه من عناصر التصميم الرئيسة في موقع «إكسبو 2020 دبي» ويمتد على مساحة 4500 متر مربع. وسيجري تشييد الجناح بالكامل باستخدام مواد طبيعية وعضوية قابلة لإعادة التدوير ولن تستخدم أي خرسانة في عملية البناء، حيث سيضم البناء 111 كيلومتراً من الحبال و2500 طن من الحجارة إلى جانب الأخشاب. ويتمثل الهدف من تصميمه الحلزوني الفريد في اجتذاب الزوار إلى فضاء داخلي يؤكد أهمية تواصل البشر لتحقيق الأهداف المشتركة.

ويتميز «جناح الفرص» بتوفير منصة شاملة تجمع تحت مظلتها الزوار من مختلف الأعمار والثقافات، للاحتفاء بالتقدم الذي أنجزته البشرية حتى اليوم على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي نصت عليها «أجندة الأمم المتحدة 2030».

تقدم البشرية

وفي هذا السياق، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «انسجاماً مع شعار «إكسبو 2020 دبي» «تواصل العقول وصنع المستقبل»؛ تستدعي أهداف التنمية المستدامة عملاً جماعياً يتيح فرصاً أكبر لتقدم البشرية، تبدأ بتسهيل الوصول إلى الحاجات الأساسية التي توفر بيئة ملائمة لازدهار المجتمعات».

وأضافت: سيكون «إكسبو 2020 دبي» حدثاً رائداً يجمع العالم تحت مظلته ويشجع الزوار على مشاركة واستكشاف أفكار إبداعية ومبتكرة تسهم في التطور ودفع عجلة التنمية العالمية المستدامة. ومن هنا تأتي أهمية «جناح الفرص» كمنصة مثالية تتيح لجميع المشاركين والشركاء والزوار فرصة الاطلاع على الكيفية التي يمكنهم من خلالها المساهمة في إحداث تغييرات إيجابية مستدامة.

فرص جديدة

وسيعمل «إكسبو 2020 دبي» على فتح فرص جديدة لمساعدة الناس على تلبية احتياجاتهم الحالية وإلهامهم كي يسعوا لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية. ويرى إكسبو أن الفرص محرك للتنمية. ومن خلال مشاركة التطورات التقنية والأفكار الجديدة سيتمكن الأفراد والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم من استغلال قدراتهم على أكمل وجه ورسم ملامح مستقبلهم.

وكان «إكسبو 2020 دبي» كلّف فريقاً من أفضل المهندسين المعماريين والمتخصصين في التصميم الداخلي العالميين لتطوير «جناح الفرص»، حيث فازت شركة «كوكس أركيتكشر» التي مقرها أستراليا بالمناقصة الدولية لتصميم الجناح وشركة «إيفينتس كوميونيكيشن» من المملكة المتحدة بالمناقصة الخاصة بتصميمه الداخلي.

رحلة تفاعلية

من جانبه، قال ستيف وودلاند، المدير المسؤول في «كوكس أركيتكشر»: «سيمثل «جناح الفرص» مساحة مبتكرة ترحب بزوارها لتصطحبهم في رحلة تفاعلية ممتعة يتحولون فيها تدريجياً إلى مشاركين فعالين في تجربة فكرية ملهمة. ويقوم الجناح على مفهوم مبتكر يجمع بين الحبال والضوء، حيث تعكس الحبال المتشابكة والمتداخلة تعاون الناس وعملهم معاً يداً بيد في سبيل المساهمة بمسيرة التقدم الإنساني، وهو ما يمنحهم الشعور بالرضا والإنجاز، ويحثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق هذه الأهداف».

وسيضم الجناح أيضاً برنامج أفضل الممارسات العالمية لإكسبو 2020 تحت عنوان «خطوات صغيرة، قفزات كبيرة». وتدعو هذه المبادرة التي أطلقها المكتب الدولي للمعارض جميع نسخ معارض إكسبو الدولية إلى استعراض الحلول الناجحة والمؤثرة لأبرز التحديات التي يواجهها العالم. ويمكن ابتكار هذه الحلول البسيطة والمفيدة في آن معاً وتنفيذها من قبل الدول والشركات والمنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية والمجتمعات أو حتى من قبل الأفراد المبدعين.

محطة رئيسية

ويأتي الكشف عن تصميم «جناح الفرص»، بعد الإعلان سابقاً عن تصميم الجناحين الآخرين في موقع «إكسبو 2020 دبي» المستوحيين من الموضوعين الرئيسيين لإكسبو وهما «التنقل» و«الاستدامة»، ليشكل بذلك محطة رئيسية في التجربة الشيقة التي ستوفرها هذه الوجهة العالمية لزوارها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «كوكس أركيتكشر» التي فازت بتصميم «جناح الفرص» تعمل حالياً على مشروعين كبيرين في المنطقة هما «دبي سينتينيلز» و«متحف عُمان عبر الزمان»، كما أنها تشارك في تشييد مشروع «ذا غرين سباين» في مدينة ملبورن الأسترالية، الذي من المتوقع أن يصبح أعلى بناية في أستراليا.

وتنطلق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وهو أول نسخة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من معارض إكسبو الدولية، من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 إبريل 2021. ويتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ 167 عاماً.

إثارة الفضول

يقع الجناح وسط مساحة تضم العديد من المطاعم والمقاهي ومنافذ البيع والترفيه، ومسارات تتيح الوصول بسهولة إلى مناطق الاستراحة ومساحات خضراء مخصصة للاجتماعات غير الرسمية، حيث يهدف هذا الصرح الفريد إلى إثارة فضول الناس عبر تمكينهم من الاستكشاف والتعاون وتبادل الأفكار.