طرح مناقصات الأعمال التجميلية والزراعية قريباً

المصدر: Ⅶ دبي- بشار باغ

قال أحمد الخطيب، نائب رئيس أول، التطوير والتسليم العقاري بإكسبو 2020 دبي- في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على هامش الإعلان عن تصميم جناح الفرص: إن مناقصات مرتبطة بالأعمال التجميلية والزراعية سيتم طرحها قريباً، وأن إكسبو قد أكمل إرساء المناقصات الإنشائية في الموقع، وتم اعتماد مجموعة من شركات المقاولات للإنشاءات الرئيسية تشمل النابودة والشعفار والفطيم كارليون والجابر وخان صاحب وأرابتك وتشيمولاي ولينغ أورورك وبي 6 أوراسكوم وترايستار، إضافة إلى مقاولي الباطن.

وأشار إلى أن الأعمال الإنشائية لجناح الفرص ستنطلق خلال الربع الأول من 2019 على أن تنتهي مع اكتمال مختلف المباني الكبرى التي يقوم إكسبو بتنفيذها، وذلك في شهر أكتوبر من العام المقبل.

وأوضح أن مبنى الفرص قابل للنقل بشكل كامل إلى موقع آخر ما يتيح خيارات واسعة لاستخدامه بعد انتهاء فعاليات الحدث، الذي تستضيفه المنطقة للمرة الأولى، لافتاً إلى أن مكتب إكسبو 2020 يشرف مباشرة على إنشاء الجناح.

مراحل متقدمة

وذكر أن الأعمال الإنشائية في جناحي الاستدامة والتنقل اللذين تشرف عليهما شركة إعمار العقارية قد وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث سيتم إكمال أعمال الخرسانة والإنشاءات الأرضية والأقبية قريباً، فيما سيتم البدء في تركيب الجزء الحديدي من جناح الاستدامة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ولفت إلى بدء عمليات تركيب هيكل قبة ساحة الوصل، وهي مساحة مفتوحة تشكل المركز الرئيسي لموقع إكسبو تظللها قبة وشاشة عرض ضخمة بنطاق 360 درجة. وستكون ساحة الوصل همزة الوصل بين مناطق الموضوعات الثلاثة: الفرص، والتنقل، والاستدامة، وكذلك الممرات الرئيسية الأخرى مثل الممر الذي يصل مترو دبي الذي يصل جناح الإمارات، وذلك عبر مداخلها ومخارجها السبعة. وسيغطي ساحة الوصل سقف ارتفاعه 65 متراً يتألف من قبة شكلها مستوحى من شعار إكسبو 2020 دبي. وستكون القبة شاشة عرض ضخمة بنطاق 360 درجة، بحيث سيكون سقف القبة شفافاً، وسيعمل كونه شاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج، وستضم ساحة الوصل كذلك مجموعة من المطاعم والنوافير ومساحة خضراء.

حلول ناجعة

وأضاف الخطيب: «انطلاقاً من إيماننا بأهمية الخطوات الصغيرة وقدرتها على إحداث تأثير ملموس، فإننا في إكسبو 2020 دبي نسعى إلى ضمان توفير فرص لزوارنا لمعرفة كيف يمكن لمبادراتهم وقراراتهم الفردية أن تسهم في إيجاد حلول ناجعة للمشاكل، التي يواجهها جميع الناس في مختلف أرجاء العالم». وأضاف «نهدف من خلال «جناح الفرص» إلى منح زوارنا شعوراً بالتفاعل والمشاركة، وإلهامهم كي يتحولوا إلى قوة دافعة للتغيير، تسهم في جعل العالم مكاناً أفضل للعيش».