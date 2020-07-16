ظهور"ستيلانتيس" رابع أكبر شركة سيارات في العالم

المصدر: د ب أ

أعلنت شركتا فيات كرايسلر و "بي إس إيه" المصنعة لسيارات "بيجو"، مساء أمس الأربعاء، أن المجموعة المنبثقة عن دمج الشركتين ستسمى "ستيلانتيس".

وذكرت الشركتان في بيان مشترك: "الأصول اللاتينية للاسم تحترم التاريخ الثري للشركتين المؤسستين".

وأوضح البيان أن الاسم يستند إلى فعل لاتيني معناه "السطوع" أو "التزين بالنجوم". وأضاف أن الاتصال بعلم الفلك يجسد الروح الحقيقية للتفاؤل والطاقة والتجدد الذي ينطوي عليه هذا الاندماج.

وسيستخدم الاسم الجديد كعلامة تجارية على مستوى المجموعة. والخطوة التالية في هذه العملية ستكون الكشف عن شعار. وستبقى أسماء وشعارات العلامات التجارية المكونة للمجموعة دون تغيير.

وقررت (بي إس إيه) التي تضم العلامات التجارية أوبل وبيجو ودي إس وسيتروين وإف سي إيه، الاندماج في ديسمبر، لينتج عن ذلك رابع أكبر شركة سيارات في العالم.