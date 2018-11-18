شاهد.. "كورولا" الجديدة من تويوتا

المصدر: البيان الالكتروني

استعرضت شركة تويوتا مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات "كورولا" ذات الشهرة العالمية الواسعة.

وجاء النموذج الجديد من "كورولا"، وفق روسيا اليوم"، بتعديلات ملحوظة شملت الشكل الخارجي، الذي أصبح أكثر انسيابية وعصرية بفضل الأضواء الأمامية المميزة، والشبك المثبت على المقدمة، والذي يعطي المركبة طابعا رياضيا.

وطول هذه السيارة في هيكل سيدان 4 أمتار و64 سم، أما عرضها فمتر و78 سم، وارتفاعها، متر و43 سم.

وستطرح هذه السيارة بنماذج سيدان وهاتشباك، وهي مزودة بمحركات "Dynamic Forсe" بسعة 2.0 ليتر وقوة دفع تبلغ 170 حصانا، ومحركات 1.8 ليتر بقوة 140 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست مراحل.