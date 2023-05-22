منصور بن زايد: نتطلع لمواصلة مانشستر سيتي إنجازاته وتعزيز مكانته عالمياً

المصدر: دبي - البيان ووكالات

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بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، بتتويج «مان سيتي» المستحق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي، وتوجه بخالص التهاني لجميع اللاعبين، والطاقم الفني بقيادة غوارديولا، ومشجعي «القمر السماوي» في كل مكان، وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نبارك لنادي مانشستر سيتي تتويجه المستحق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي، متوجهين بخالص التهاني لجميع اللاعبين، والطاقم الفني بقيادة غوارديولا، ومشجعي الفريق في كل مكان، متطلعين إلى مواصلة النادي إنجازاته في كافة البطولات، وتعزيز مكانته بين الفرق العالمية.

حشود جماهيرية للاحتفال مع اللاعبين باللقب | أ ف ب

واحتفل مانشستر سيتي أمس مع جماهيره بملعب الاتحاد، بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، وتسلم الكأس في ليلة تاريخية وسط فرحة اللاعبين والجماهير، وتغلب الفريق على ضيفه تشيلسي 1 - صفر في الجولة 37، و سجل جوليان ألفاريز، هدف المباراة بالدقيقة 12، ورفع رصيده إلى 88 نقطة.

وحظي لاعبو «مان سيتي» باستقبال الأبطال من الجماهير التي احتشدت أمام الاستاد لمصافحة اللاعبين والمدرب غوارديولا لدى وصولهم إلى ملعب الاتحاد، وامتلأت المدرجات بالمشجعين حاملين أعلام الفريق وتغنوا بالإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك النادي، وصانع أمجاده.

وأجمع عدد من الصحف ووسائل الإعلام البريطانية على أن الهدف القادم لمانشستر سيتي هو استكمال الثلاثية التاريخية، بطموح الفوز بكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، بعد الاحتفاظ بدرع «البريمير ليغ»، وعلقت صحيفة «ديلي إكسبريس» في صفحتها الأولى: «والآن.. استدعوا يونايتد وانتر.. غوارديولا يستهدف الثلاثية التاريخية بعدما أحرز اللقب 5 مرات في 6 مواسم» في إشارة إلى المواجهتين المرتقبتين لمانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا باستاد «ويمبلي»، 3 يونيو المقبل، ومع انتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 من الشهر نفسه في تركيا.

وتساءلت صحيفة «ذي ميرور»: «كم من الألقاب يا غوارديولا ؟» فيما ذكرت صحيفة «ديلي ستار»: «مانشستر سيتي يتوج بطلاً للدوري الإنجليزي.. «سيتي» يفوز بلقب الدوري مجدداً، وغوارديولا ينظر لعظمة دوري الأبطال».

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