استقبال حافل لنجوم مانشستر سيتي بعد ضمان التتويج بالدوري الإنجليزي ( فيديو)

المصدر: وكالات

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تلقى لاعبو فريق مانشستر سيتي استقبال الأبطال، لدى وصولهم إلى ملعب الاتحاد اليوم الأحد، وذلك بعد تأكد فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، للمرة الخامسة في آخر ستة أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فوز سيتي باللقب جاء بعد خسارة ملاحقه المباشر أرسنال أمام نوتنجهام فورست أمس السبت.

وجاء ذلك ليعني أن مواجهة اليوم الأحد بين سيتي وضيفه تشيلسي أصبحت مباراة احتفالية بغض النظر عن النتيجة.

وتجمع مشجعو مانشستر سيتي بأعداد كبيرة في مدخل الملعب لدى وصول الفريق.

وأشعلت الجماهير الألعاب النارية والتي اكتست باللون الأزرق، كما تم استقبال اللاعبين بهتافات من الجماهير لدى نزولهم من الحافلة.

وقد يكون نجاح مانشستر سيتي في الفوز باللقب، قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم، واحدا من ثلاثية تاريخية للمدرب جوسيب جوارديولا، مع وجود مباراتين للفريق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا.

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