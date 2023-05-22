«سيتي».. حقبة أحلام جديدة أشرقت في 2008

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يمثل سبتمبر عام 2008، تاريخاً مهماً للكرة الإنجليزية، بعدما انتقلت ملكية مانشستر سيتي إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ليكون ذلك علامة فارقة كبيرة في تاريخ النادي العريق منذ تأسيسه قبل 128 عاماً، وتحديداً عام 1894، وتحول بعدها إلى واحد من أقوى وأكبر أندية كرة القدم في العالم، وحصد منذ ذلك التاريخ، 20 لقباً، ومنها دروع الدوري الإنجليزي الممتاز 9 مرات، وآخرها درع الموسم الجاري 2022 ـــــــ 2023، وواصل من خلاله سطوته على لقب المسابقة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد خسارة آرسنال أمام نوتنغهام فورست 0 ــــــ 1، على ملعب إستاد سيتي جراوند، ضمن الجولة 37 من «البريميرليغ»، ليتجمد رصيد آرسنال «الغانرز» عند 81 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن السيتي متصدر جدول الترتيب، والمتبقي له 3 مباريات، مقابل مباراة واحدة متبقية للآرسنال.

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فرصة

وتمكن مانشستر سيتي «السيتيزنز» منذ انتقال ملكيته إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مواسم 2011 ـــــ 2012، 2013 ـــــ 2014، 2017 ـــــ 2018، 2018 ـــــ 2019، 2020 ـــــ 2021، 2021 ـــــ 2022 و2022 ـــــ 2023، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مواسم 2013 ـــــ 2014، 2015 ـــــ 2016، 2017 ـــــ 2018، 2018 ـــــ 2019، 2019 ـــــ 2020 و2020 ـــــ 2021، ودرع اتحاد الكرة الإنجليزي أعوام 2012، 2018 و2019، وكأس الاتحاد الإنجليزي موسمي 2010 ـــــ 2011 و2018 ـــــ 2019، وكأس رابطة الدوري الإنجليزي في آسيا 2013، وكأس سوبر دبلن عام 2011.

وأمام الفريق فرصة كبيرة لزيادة غلته من البطولات، عندما يلتقي مانشستر يونايتد يوم 3 يونيو المقبل، في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، وعندما يحل وانتر ميلان الإيطالي ضيفين على مدينة إسطنبول التركية يوم 10 من الشهر نفسه، لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لا يزال السيتي يبحث فيها عن لقبه الأول، وإذ حقق هذين اللقبين، سيكون قد حقق ثلاثية تاريخية «تريبل» هذا الموسم، ويصبح حينها ثاني فريق في تاريخ الكرة الإنجليزي يحقق تلك الثلاثية، بعد مانشستر يونايتد عام 1999، عندما حقق الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

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مسيرة

لم يكن أحد يتوقع عندما قامت مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير بشراء مانشستر سيتي عام 2008، أن النادي الإنجليزي العريق، سيحقق كل تلك الإنجازات خلال عدد قليل من السنوات القليلة، إلا أن النادي بفضل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نجح في قطع خطوات عملاقة على طريق المجد، ليصبح الأكثر تتويجاً بالألقاب خلال السنوات الأخيرة، ومنها رباعية تاريخية في الكرة الإنجليزية عام 2019، عندما توج بطلاً للدوري، كأس الرابطة، ودرع الاتحاد وكأس الاتحاد.

وخلال مسيرة «سكاي بلوز» أيضاً، بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تمت توسعة الملعب الخاص بالفريق ليستوعب 55 ألف متفرج، ونجح النادي في التعاقد مع عدد من الأسماء اللامعة من اللاعبين والمدربين، ومنهم المدربون مارك هيوز، روبيرتو مانشيني ومانويل بيلجريني، وصولاً إلى الإسباني بيب غوارديولا، والذي بدأ مشواره في سيتي منذ 2016، وتعد أبرز صفقات سيتي بالفترة الأخيرة، التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، مقابل 63 مليون دولار.

نتائج

وسيكون تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الخامس لمانشستر سيتي في 6 سنوات، والطريقة التي تم بها تحقيقه، بعثاً للشعور بالخوف بين أولئك الذين يبحثون عن طرق للإطاحة بأبطال السيتي الرائعين، إذ رغم تذبذب نتائج الفريق في النصف الأول من هذا الموسم، لكنه ظل دائماً على مسافة قريبة من صدارة الترتيب، واقتحم الصراع بقوة مع سلسلة انتصارات مذهلة خلال 11 مباراة متتالية منذ فبراير الماضي، وساعدته انتصاراته الرئيسية على أرسنال وليفربول، في تقليص الفجوة بينه وبين آرسنال المتصدر، ثم الانقضاض على القمة، وما قدمه السيتي هذا الموسم، يضعه من الآن مرشحاً قوياً في الموسم المقبل، للحفاظ على اللقب للمرة الرابعة، مع ثقة جماهير النادي العريق، بأن النادي بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لن تقف في انتظار أن يلحق الآخرون بالسيتي، وسيتم بالفعل وضع الخطط المناسبة لتعزيز تلك الإنجازات المحققة.

أرقام

لم تقتصر القفزة الكبيرة في تاريخ مانشستر سيتي منذ انتقال ملكيته إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على صعيد الألقاب فقط، بل تجاوز الأمر إلى سباق شرس لتحطيم كل الأرقام القياسية الممكنة، وأصبح «السيتيزنز» بعد حسم «البريميرليغ»، خامس نادٍ في تاريخ الدوري الإنجليزي، يتوج باللقب في 3 مواسم متتالية، متساوياً مع أندية هيدرسفيلد تاون وآرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد الذي حقق هذا الإنجاز مرتين، والنادي الأول الذي يحقق هذا الإنجاز منذ مانشستر يونايتد عندما فاز باللقب مواسم 2006 ــــ 2007، 2007 ـــــــــ 2008 و2008 ـــــــ 2009.





29

تجاوزت ‏مدينة مانشستر، مدينة ليفربول، في عدد بطولات الدوري، بلقب مانشستر سيتي هذا الموسم، إذ أصبح نصيب مانشستر، 29 لقب دوري، موزعين بين 20 لقباً لنادي ‏مانشستر يونايتد، و9 ألقاب لنادي ‏مانشستر سيتي، مقابل ‏28 لقب دوري لمدينة ليفربول، موزعة بين 19 لقباً لنادي ‏ليفربول، و9 ألقاب لنادي ‏إيفرتون. ‏

3

بات الإسباني ‏بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أول مدرب في تاريخ كرة القدم، يحقق الدوري 3 مرات على التوالي في 3 بطولات دوري مختلفة بعد قيادته للسيتي لتحقيق هذا الإنجاز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي سبق وفعله عندما كان مدرباً لناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.





ألقاب السيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز:

1936 - 1937، 1968 - 1969، 2011 - 2012، 2013 - 2014، 2017 - 2018، 2018 - 2019، 2020 - 2021، 2021 - 2022 ، 2022 - 2023

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

1969 - 1970، 1975 - 1976، 2013 - 2014، 2015 - 2016، 2017 - 2018، 2018 - 2019، 2019 - 2020 ، 2020 - 2021.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى:

2001 - 2002

درع اتحاد الكرة الإنجليزي:

1937، 1968، 1972، 2012، 2018 ، 2019.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

1903 - 1904، 1933 - 1934، 1955 - 1956، 1968 - 1969، 2010 - 2011 ، 2018 - 2019.

كأس رابطة الدوري الإنجليزي في آسيا:

2013

كأس الكؤوس الأوروبية:

1969 - 1970

كأس سوبر دبلن:

2011

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