لقب الدوري الإنجليزي يُشعل طموح الثلاثية في مانشستر سيتي والإعلام البريطاني

المصدر: وام

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بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، استحوذت فكرة الثلاثية التاريخية لمانشستر سيتي على وسائل الإعلام والصحف البريطانية اليوم، خاصة مع المستوى المتميز الذي أظهره الفريق في طريقه لمنصة التتويج باللقب المحلي.

وأجمع عدد من الصحف ووسائل الإعلام البريطانية اليوم على أن الهدف القادم لمانشستر سيتي هو الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، حيث سيطرت هذه الفكرة على أغلفة الصحف الإنجليزية والصفحات الرياضية اليوم.

وحسم مانشستر سيتي اللقب رسميا قبل آخر 3 مباريات له بالمسابقة هذا الموسم، مستفيدا من الهزيمة التي مني بها منافسه الوحيد أرسنال أمام مضيفه نوتنجهام فوريست 0-1 مساء أمس السبت في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من المسابقة.

وعلقت صحيفة "ديلي إكسبريس" في صفحتها الأولى: "والآن.. استدعوا يونايتد وانتر.. جوارديولا يستهدف الثلاثية التاريخية بعدما أحرز اللقب 5 مرات في 6 مواسم" في إشارة للمواجهتين المرتقبتين لمانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا ومع انتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتساءلت صحيفة "ذي ميرور" : "كم من الألقاب يا جوارديولا ؟" فيما ذكرت صحيفة "ديلي ستار": مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي.. "سيتي" يفوز بلقب الدوري مجددا، وجوارديولا ينظر لعظمة دوري الأبطال".

ويخوض مانشستر سيتي المباراة النهائية لكأس إنجلترا أمام جاره مانشستر يونايتد على استاد "ويمبلي" بلندن في 3 يونيو المقبل، ثم يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام انتر ميلان الإيطالي في 10 من الشهر نفسه.

ولم يسبق لمانشستر سيتي الفوز بلقب دوري الأبطال، ويتطلع الفريق ومديره الفني جوارديولا إلى الفوز باللقب وكذلك بكأس إنجلترا لتكون المرة الأولى في تاريخ الفريق، التي يتوج فيها بهذه الثلاثية التاريخية.

وبرغم المنافسة القوية التي وجدها مانشستر سيتي من أرسنال معظم فترات الموسم الحالي، كان الحسم في النهاية من نصيب مانشستر سيتي، ليتوج باللقب للموسم الثالث على التوالي والخامس في آخر 6 مواسم خاضها بالبطولة، كما أنه السابع للفريق في المسابقة بنظامها الحالي "بريمييرليج" والتاسع على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي بنظاميه القديم والحالي.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني فريق في تاريخ المسابقة بنظامها الحالي يتوج باللقب في 3 نسخ متتالية، حيث سبقه إلى هذا فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني السابق سير أليكس فيرجسون.

وعلى مدار 7 نسخ توج مانشستر سيتي بلقبها في الدوري الإنجليزي بنظامه الحالي، فإن النسخة الحالية هي الثالثة التي يتوج فيها باللقب قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة من الموسم.

وقال الألماني إلكاي جيوندوجان لاعب الفريق، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي: “إن الفوز بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي وللمرة الخامسة في مسيرته مع الفريق يمثل أكثر اللحظات الخالدة في مسيرته”.

وأوضح جيوندوجان /32 عاما/ : "المساهمة في فوز الفريق باللقب للموسم الثالث على التوالي يمثل شيئا خاصا للغاية بالنسبة لي... الدوري الإنجليزي بلا شك هو الدوري الأكثر جاذبية وتنافسية في العالم، وهو ما يؤكد حجم الإنجاز الذي حققناه ..كان موسما لن أنساه أبدا".

ووجه جيوندوجان الشكر إلى إدارة النادي والمدرب جوارديولا وجميع أعضاء الطاقم الفني والإداري بالنادي، مشيرا إلى دور الجميع في هذا الإنجاز.

وأضاف: "جماهيرنا العظيمة كانت معنا دائما في كل خطوة بهذا الطريق... بدون مساندتهم ودعمهم، لا أعتقد أنه كان بإمكاننا تحقيق هذا الإنجاز".

وأشار زميله كايل ووكر إلى أن الفريق رد بهذا اللقب على كل من شكك في بداية الموسم بقدرة مانشستر سيتي على الفوز باللقب هذا الموسم، بعدما انتزع أرسنال الصدارة في وقت مبكر من الموسم.

وأشار ووكر إلى أن الفريق سيحتفل بالتتويج بعد مباراته أمام تشيلسي، ولكنه لن ينسى أن أمامه مباريات أخرى مهمة.

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