مانشستر سيتي يحتفل بتتويجه بقلب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي

المصدر: وكالات

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احتفل مانشستر سيتي بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على ضيفه تشيلسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

ويدين مانشستر سيتي، الذي توج بلقبه الخامس في آخر 6 مواسم، بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوليان ألفاريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.

ورفع مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراتان بالدوري، رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه توج باللقب بشكل رسمي أمس السبت عقب خسارة أرسنال أمام نوتينجهام فورست بهدف نظيف.

في المقابل توقف رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

ومازال بإمكان ماشنستر سيتي التتويج بلقبين آخرين هذا الموسم، حيث يواجه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10يونيو المقبل في إسطنبول، كما يواجه جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 3 يونيو على ملعب ويمبلي.

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