دورتموند يعمق جراح موناكو بثنائية جيريرو

المصدر: رويترز

عمقت تشكيلة من الصف الثاني في بروسيا دورتموند جراح موناكو الثلاثاء بعدما فاز الفريق الألماني على مستضيفه 2-صفر ليضمن إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم متفوقا على أتليتيكو مدريد.

وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 13 نقطة ليحتل الصدارة بأفضلية المواجهات المباشرة مع منافسه الإسباني الذي تعادل سلبيا مع مستضيفه كلوب بروج.

وسجل رفائيل جيريرو هدفي اللقاء. وجاء الأول بعد هجمة مرتدة عقب مرور 15 دقيقة وضاعف الغلة قبل دقيقتين من النهاية.

وقدم دورتموند عرضا قويا آخر رغم غياب العديد من اللاعبين الأساسيين ليعزز سجله هذا الموسم إلى 17 انتصارا وأربعة تعادلات وهزيمة واحدة في كل المسابقات.

وخاض موناكو المواجهة الأوروبية رقم 14 دون انتصار وأنهى المجموعة في المركز الأخير بنقطة وحيدة متأخرا بخمس نقاط عن بروج.

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