صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال

المصدر: وكالات

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للتأهل لدور الـ 16 في دوري ابطال اوروبا بعد تحقيق فوز مهم على نابولي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت الثلاثاء على ملعب آنفيلد.

وسجل محمد صلاح هدفا في الشوط الأول كان كافيا ليحقق ليفربول الفوز المطلوب 1-صفر على نابولي في استاد أنفيلد ليتأهل لدور 16 ويطيح بالفريق الايطالي من دوري أبطال أوروبا .

وأدرك ليفربول قبل اللقاء أن الفوز 1-صفر أو بفارق هدفين يكفي للتأهل عن المجموعة الثالثة الصعبة ولعب صلاح دور البطولة مجددا بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 34.

وكاد نابولي ينتزع التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحارس اليسون تصدى ببراعة لفرصة خطيرة من أركاديوش ميليك.

وبفوز المتصدر باريس سان جيرمان 4-1 على رد ستار في بلجراد أكد تأهله برفقة ليفربول صاحب المركز الثاني وانتقل نابولي للدوري الأوروبي.