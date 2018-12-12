توتنهام يخطف التعادل من برشلونة ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال اوروبا

المصدر: رويترز

تأهل توتنهام هوتسبير إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما عدل تأخره إلى تعادل 1-1 مع مستضيفه برشلونة الثلاثاء ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية على حساب انترناسيونالي.

وواجه توتنهام منافسا طرأ على تشكيلته الكثير من التغييرات بعدما ضمن بالفعل صدارة المجموعة وبدأ اللقاء بدون نجمه ليونيل ميسي لكن برشلونة تقدم بهدف رائع من عثمان ديمبلي في الدقيقة السابعة.

وهيمن توتنهام على معظم فترات المباراة لكن حارس برشلونة الاحتياطي ياسبر سيلسن تصدى لعدة محاولات خطيرة قبل أن يدرك لوكاس مورا التعادل من تمريرة هاري كين العرضية من مسافة قريبة في الدقيقة 85.

وأهدر داني روز فرصة خطيرة لمنح توتنهام الفوز لكن الفريق الانجليزي نجح مع ذلك في بلوغ دور الستة عشر بفضل تعادل انترناسيونالي 1-1 على أرضه مع أيندهوفن الذي ودع البطولة بالفعل.

وأنهى الفريقان المجموعة بثماني نقاط لكن توتنهام تأهل بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.