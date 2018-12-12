سان جيرمان يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

بلغ باريس سان جيرمان دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن هز إدينسون كافاني ونيمار وكيليان مبابي الشباك خلال فوز كبير 4-1 على مضيفه رد ستار بلجراد الثلاثاء.

وبهذه النتيجة ضمن سان جيرمان صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من ست مباريات بفارق نقطتين عن ليفربول الذي تأهل أيضا بفضل الفوز 1-صفر على نابولي ليتفوق على الفريق الايطالي بفارق الأهداف.

هيمن الفريق الزائر في الشوط الأول ووضعه كافاني في المقدمة بعد عشر دقائق بتسديدة قريبة المدى بعد تمريرة من مبابي.

وضاعف نيمار التقدم في الدقيقة 40 بعمل فردي رائع بعد التلاعب بعدة مدافعين ثم سدد الكرة فوق الحارس ميلان بوريان.

وقلص رد ستار الفارق مندفعا بحماس 55 الف مشجع عبر المدافع ماركو جوبيليتش بتسديدة مباشرة.

لكن سان جيرمان وسع الفارق مجددا بضربة رأس لا تصد من المدافع البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة 74 ثم أكمل مبابي الرباعية في اللحظات الأخيرة.



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