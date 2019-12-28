محمد بن راشد يشهد انطلاقة سباق السيدات بمهرجان سموه للقدرة

المصدر: دبي- خالد المهيري، علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، سباق السيدات لمسافة 120 كلم، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» ضمن اليوم الأول لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي أقيم يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 148 فارسة من مختلف الإسطبلات. كما شهد السباق الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، وسعيد بن حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، ومرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة «عزيزي» للتطوير العقاري.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على الفوز الكبير الذي حققته إسطبلات «سيح السلم»، إذ تمكنت الفارسة الفرنسية كاميلي اليس كولومب من الظفر باللقب عقب تصدرها المرحلة الرابعة والاخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض» على صهوة «فيستا دو بارثاس» مسجلة زمناً قدره 4.16.49 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليس على صهوة «الحجاج» لإسطبلات «M7» مسجلة زمناً قدره 4.21.57 ساعات.

وحلت في المركز الثالث الفارسة الهندية نيدا انجوم شيلات على صهوة «اومور دورابيل» لإسطبلات «دباوي» مسجلة زمناً قدره 4.27.01 ساعات، تلتها في المركز الرابع الفارسة الإسبانية نارو كالفو على صهوة «كيتيما بومرانغ» لإسطبلات «M7» مسجلة زمنا قدره 4.32.07 ساعات. واحتلت المركز الخامس الفارسة آية عبد الرضا علي على صهوة «اسبينفيو امير» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 4.32.07 ساعات.

تتويج

وفي الختام قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، ومرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة «عزيزي» للتطوير العقاري بتتويج الأبطال، إذ تسلمت كأس المركز الثالث الفارسة نيدا انجوم شيلات، فيما تسلمت الفارسة يولاليا غونزاليس كأس المركز الثاني، بينما تسلم كل من سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومدرب إسطبلات «سيح السلم» والفارسة كاميل اليس كولومبو كأس المركز الأول.

كاتالينا تتصدر الأولى

تصدرت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونس المرحلة الأولى للسباق لمسافة 40 كم «اللون الأصفر» على صهوة «كاسلبار توبغير» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 1.22.56 ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميلينا ميندز على صهوة «بوغدان دو شيغني» لإسطبلات «M7» مسجلة زمناً قدره 1.24.22 دقيقة، تلتها في المركز الثالث الفارسة المغربية مها خالد على صهوة «إم تايلي» لإسطبلات «الأجيال» مسجلة زمناً قدره 1.24.38 ساعة.

وحلت الفارسة السلوفاكية سيمونا شلباكوفا في المركز الرابع على صهوة «ينتيل رواغ» لإسطبلات «النصر 2 للقدرة» مسجلة زمناً قدره 1.24.44 ساعة، تلتها في المركز الخامس الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة «اباندومز روكابيلي» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 1.24.46 ساعة.

وتتزعم الثانية

واصلت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونس صدارة المرحلة الثانية للسباق لمسافة 35 كم «اللون الأحمر» على صهوة «كاسلبار توبغير» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 02.37.31 ساعة.

وحلت في المركز الثاني الفارسة الفرنسية كاميلي اليس كولومب على صهوة «فيستا دو بارثاس» لإسطبلات «سيح السلم» مسجلة زمناً قدره 02.39.33 ساعة، تلتها في المركز الثالث الفارسة الإيرلندية آيمي لويس على صهوة «توم جونز» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 02.39.39 ساعة.

وجاءت الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليس في المركز الرابع على صهوة «الحجاج» لإسطبلات «M7» مسجلة زمنا قدره 02.39.46 ساعة.

وحلت الفارسة فاطمة جاسم المري في المركز الخامس على صهوة «اباندومز روكابيلي» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 02.40.11 ساعة.

وتواصل في الثالثة

واصلت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونس صدارة المرحلة الثالثة للسباق لمسافة 27 كم «اللون الأزرق» على صهوة «كاسلبار توبغير» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 03.39.39 ساعات.

وحلت في المركز الثاني الفارسة الإيرلندية آيمي لويس على صهوة «توم جونز» لإسطبلات «F3» مسجلة زمناً قدره 03.40.57 ساعات.

وجاءت في المركز الثالث الفارسة الفرنسية كاميلي اليس كولومب على صهوة «فيستا دو بارثاس» لإسطبلات «سيح السلم» مسجلة زمناً قدره 03.41.07 ساعات، تلتها في المركز الرابع الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليز في المركز الرابع على صهوة «الحجاج» لإسطبلات «M7» مسجلة زمناً قدره 03.44.12 ساعات.