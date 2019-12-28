البطلة: فخورة باللقب الأول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعربت الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب بطلة سباق السيدات، عن سعادتها وفخرها باللقب الأول لها في تاريخ مشاركاتها في موسم سباقات القدرة في الدولة، وقالت كولومب إن المركز الأول جاء بعد جهد وطول انتظار منذ مشاركتها الأولى مع إسطبلات «سيح السلم»، والذي انضمت إليه قبل نحو 4 سنوات، مؤكدة أن الفوز يعتبر دافعا كبيرا وحافزا قويا لتحقيق مزيد من النجاحات في الفترة المقبلة التي ينتظرها المزيد من التحديات.وأضافت البطلة إن الحظ ابتسم لها للمرة الأولى في أحد أبرز سباقات الموسم في حدث غال على قلوب الجميع، وهو مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مشيرة إلى أنه سبق لها الفوز بالمركز الأول في فرنسا، وتحديداً في سباق مماثل لسباق الأمس (120 كم).

وأشارت كولومب إلى أن سباق السيدات تميز بالمنافسة القوية وحالفها الحظ في المرحلة الأخيرة، والتي استطاعت من خلالها حسم اللقب بسهولة بعد تغريدها في الصدارة منفردة، موضحة أن الجواد البطل «فيستا دو بارثاس» كان في الموعد ونجح في الاختبار بعد تفوقه على نخبة الخيول المشاركة.

منافسة صعبة

من جانبها، قالت الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليس الفائزة بالمركز الثاني، إن المنافسة في سباق السيدات ليست سهلة نظراً لارتفاع معدل السرعات في مراحل السباق المختلفة، إضافة إلى المشاركة القوية من أفضل الخيول القادمة من مختلف الإسطبلات في الدولة، مبدية رضاها عن الفوز بالمركز الثاني «الوصيفة»، خاصة وأن المنافسة تعتبر صعبة في مثل هذه السباقات والبطولات.

وثمنت الإسبانية غونزاليس دعم ومجهود طاقم فريق إسطبلات «M7»، بقيادة المدرب محمد السبوسي وجميع أعضاء وطاقم الإسطبل الذين قدموا عملا كبيرا، ولجميع من ساهم في تحقيق النجاح واعتلاء المنصة في انطلاقة مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.