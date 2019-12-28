محمد العضب: منافسة قوية ميّزت السباق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن سعادته الكبيرة بالانطلاقة المميزة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وقال العضب إن المشاركة جاءت واسعة من بوابة سباق السيدات الذي دشن فعاليات المهرجان، ومن المتوقع أن تشهد السباقات المقبلة مشاركة أوسع، مشيداً بالمنافسة من قبل مختلف الإسطبلات على اللقب والتي ترجمها وجود 3 إسطبلات مختلفة على منصة التتويج، مما يعكس العمل المميز والجهد المبذول من قبل جميع الأطراف وأعضاء طاقم الإسطبلات، ويثري السباقات بمزيد من الإثارة.

وتوجه العضب بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللامحدود، مؤكداً أن اللجنة المنظمة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، تحرص على بذل جهود مكثفة وتقديم جميع الإمكانيات لضمان نجاح الحدث الكبير الذي ساهم في تعزيز مكانة هذه الرياضة العريقة رياضة الآباء والأجداد باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تاريخ دولة الإمارات.