غانم الهاجري: مناسبة غــالية لجميع محبي «القدرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي ينتظره جميع محبي رياضة القدرة سنوياً، يعتبر مناسبة غالية لتكريم مختلف الفئات من فرسان ومدربين وغيرهم، كونه يضم سباقات نوعية مخصصة للسيدات والإسطبلات الخاصة والأفراس وغيرها، مشيراً إلى أن هذه السباقات دائماً ما تشهد منافسة قوية بسبب الاستعداد الكبير من قبل المدربين والفرسان، خاصة وأن الحدث غال على قلوب الجميع، والفوز يعتبر شرفا كبيرا لكل من يعتلي منصة التتويج والظفر بالجوائز المميزة.

تميز

ولفت الهاجري إلى أن سباقات السيدات تتميز بالمنافسة والقوة دائماً وتشهد مشاركة إسطبلات كبيرة، متقدماً بالتهنئة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بمناسبة فوز إسطبلات «سيح السلم» بالمركز الأول، متمنياً مزيداً من التوفيق لإسطبلات «سيح السلم» ولجميع الإسطبلات الأخرى المشاركة في المهرجان.