سباق الإسطبلات الخاصـة ينطلق اليوم

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في السابعة من صباح اليوم انطلاقة سباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي برعاية « مبادلة » لمسافة 120 كم ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وجرت أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة للتأكد من جاهزيتها للسباق وقياسات الأوزان للفرسان حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفرسان المشاركين 55 كيلوغراماً وأن لا يقل عمر الخيول عن 6 سنوات.وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».

وتسعى إسطبلات زعبيل إلى المحافظة على اللقب الذي توجت به في النسخة الماضية بواسطة الفارسة الجنوب أفريقية جيسيكا موسترت، على صهوة الجواد «رو هاملت»، ونال المركز الثاني الفارس إبراهيم محمد حسن الحمادي على صهوة الفرس «أغلا دي كيردانيت» لإسطبل ماس للقدرة فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة ليلى محمد المرزوقي على صهوة الفرس «زجرا» من إسطبل الكمدة للقدرة.