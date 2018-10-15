عمر المرزوقي ميدالية تاريخية في أولمبياد الشباب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجح عمر عبد العزيز المرزوقي فارس منتخبنا الوطني في حصد أول ميدالية أولمبية باسم الإمارات في دورات الألعاب الأولمبية للشباب حين اقتنص فضية المركز الثاني لفئة قفز الحواجز بالدورة الأولمبية الثالثة للشباب المقامة حالياً في بوينس آيريس عاصمة الأرجنتين والتي تختتم الخميس المقبل بمشاركة 4000 رياضي من 206 دول.



وتوج الإيطالي كياكومو بالميدالية الذهبية، فيما حصل الهندوراسي بدرو اسبينوسا على الميدالية البرونزية في المسابقة.

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