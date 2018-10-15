350 فارساً وفارسة يتنافسون في دوري «لونجين»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

شهدت منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، زيادة في عدد المشاركين حيث بلغ أكثر من 350 فارساً وفارسة بميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وشهد المنافسات الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وقام بتتويج الفائزين سلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير النادي.

الشوط الأول تصدره فارس الفئة الوسطى هشام غريب بالجواد «كيه. أبراكس» من اسطبلات آل علي، وفي الشوط المفتوح الثاني، قفز إلى الصدارة هادي نظام بالجواد «كواكسي» من نادي الشارقة للفروسية. وفاز بالشوط الأول للناشئين أنيتا ساندي بالجواد «كليكس بلو ستار»، والشوط الثاني هادي نظام بالجواد «دولار» من نادي الشارقة للفروسية.

وفي الفئة المتقدمة للمبتدئين، وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات وفئة (الجونيورز)، فاز بالشوط الأول أسامة الزبيبي من فئة (الجونيورز) بالفرس «بابريكا» من مركز مندرة للفروسية، وبالثاني سالم أحمد السويدي بالجواد «دايموند ويي» من نادي الشارقة للفروسية، ومن الفئة المتقدمة للمبتدئين تصدر الفارس خالد محمد الظاهري بالجواد «نيما» من نادي العين، والشوط الثاني أسامة الزبيبي ثنائية بصحبة الفرس «بابريكا» عن فئة (الجونيورز)، وكسب هيثم يونس بالفرس «سييرا أف بي اتش» من مركز الإمارات للفروسية جائزة المركز الأول (مفتوح المشاركة)، وصدارة فئة خيول القفز الصغيرة (5 ـ 6) سنوات حققها سالم أحمد السويدي بالجواد «دايموند ويي» من نادي الشارقة للفروسية.