الريسي يهنئ المرزوقي بالإنجاز الفضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أهدى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الإنجاز الذي حققه الفارس الإماراتي عمر عبدالعزيز المرزوقي بإحراز المركز الثاني والميدالية الفضية في (فردي) مسابقة قفز الحواجز ضد عقارب الساعة، في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب، التي أقيمت يوم أول من أمس بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وهنأ الريسي، في مكالمة هاتفية، فارس الإمارات عمر المرزوقي بمناسبة فوزه بفضية فردي قفز الحواجز، معتبراً النتيجة التي حققها قفزة كبيرة تحسب لرياضة الفروسية في الإمارات، حيث يعد هذا الحدث واحداً من أكثر الأحداث المرموقة لرياضة قفز الحواجز في العالم، مثمناً دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وتعزيز مكانة رياضة الفروسية.

وحقق الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي الإنجاز على صهوة الجواد «لا كورنيا لالا» في إهداء الإمارات الميدالية الفضية بعد أن اجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن قدره 34.37 ثانية، فيما توج بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفارس الإيطالي كاسيدي جيوكومو بزمن 31.79 ثانية.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب قد انطلقت بمشاركة 4000 رياضي من 206 دول خلال الفترة من (6 ـ 18) أكتوبر الجاري.

وتشارك الإمارات في غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس بـ17 رياضياً، من بينهم 7 لاعبين ولاعبات في 5 ألعاب مختلفة.

ويشارك رياضيونا في 5 ألعاب مختلفة، هي الفروسية عن طريق عمر عبدالعزيز المرزوقي بمسابقة قفز الحواجز، وكل من محمد عادل الهاجري وريما محمد الحلو في الغولف، ولطيفة المازمي في الرماية مسابقة 10 أمتار بندقية، وسارة العامري في الكاراتيه وزن 59 كغم، كما يشارك في رفع الأثقال كل من الشيخ محمد بن منتصر القاسمي، ومي المدني.