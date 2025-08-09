كيف مات وأين ولماذا؟.. محمد صلاح يطالب "يويفا" بكشف ملابسات مقتل "بيليه فلسطين"

في موقف إنساني لافت، وجّه النجم المصري محمد صلاح ، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، سؤالًا علنيًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حول ملابسات وفاة نجم الكرة الفلسطينية السابق سليمان العبيد، الملقب ب ـ"بيليه فلسطين"

وجاءت تصريحات صلاح، مساء السبت، ردًا على منشور لـ"يويفا" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، والذي نعى فيه العبيد قائلًا: "وداعًا سليمان العبيد، بيليه فلسطين. موهبة أعادت الأمل لقلوب عدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الظروف".

صلاح اقتبس المنشور وكتب متسائلًا: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟"، في إشارة واضحة إلى رغبته في تسليط الضوء على ظروف مقتل اللاعب الفلسطيني.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أعلن مقتل العبيد في غارة إسرائيلية استهدفت مدنيين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة. وأكد البيان أن العبيد، الذي دافع عن ألوان المنتخب الفلسطيني بين عامي 2007 و2013، ولعب 19 مباراة دولية سجل خلالها هدفين، كان أحد أبرز النجوم في تاريخ الكرة الفلسطينية.

اللاعب الراحل حصد الحذاء الذهبي لدوري غزة ثلاثة مواسم متتالية (2015 – 2018)، ولعب لعدد من الأندية المحلية أبرزها غزة سبورت وخدمات الشاطئ. وعُرف بين الجماهير بألقاب عديدة، منها: "بيليه فلسطين" "الغزال"، و"اللؤلؤة السوداء"، و"هنري فلسطين".

وخاض العبيد الذي كان نجما بارزا في صفوف نادي خدمات الشاطئ، 24 مباراة دولية بحسب ما ذكره بيان الهيئة الكروية الأعلى في فلسطين.

خلال مسيرته الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله أحد ألمع نجوم كرة القدم الفلسطينية.

ومثّل أيضا لاعب الوسط فريق مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية وأحرز معه لقب الدوري في موسم 2010-2011.

وتأتي تغريدة صلاح في سياق مواقفه السابقة الداعية لوقف العنف في غزة، إذ كان قد نشر في عام 2023 رسالة على منصات التواصل الاجتماعي طالب فيها بإنهاء "المجازر" وحماية الأرواح، مؤكدًا أن "جميع الأرواح مقدسة ويجب حمايتها".

هذه الخطوة من صلاح لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وسط دعوات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا حيال ما تعرض له العبيد وظروف وفاته.