مبلغ خيالي.. الكشف عن الراتب الجديد لمحمد صلاح

أغلق النجم المصري محمد صلاح صفحة الشائعات وأعلن استمراره رسميًا مع ليفربول، بعد توقيعه عقدًا جديدًا جعله ثاني أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

العقد الجديد الذي وقعه صلاح مع "الريدز" يمتد - بحسب التقارير - حتى عام 2027، لينهي بذلك واحدة من أطول قصص الانتقالات التي أحاطت باللاعب في المواسم الأخيرة.

وارتبط اسم صلاح بعدة أندية، خاصة بعد اهتمام قوي من أندية سعودية قدمت عروضًا ضخمة، كان أبرزها عرض براتب سنوي يقدر بـ130 مليون جنيه إسترليني، بحسب تقارير مصرية.

لكن صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، رفض تلك العروض مفضلًا الاستمرار في آنفيلد، حيث يعيش أزهى فترات مسيرته الكروية، مدفوعًا برغبته في ترك إرث خالد وتحقيق حلمه الأكبر: الفوز بالكرة الذهبية.

راتب خيالي

العقد الجديد يرفع راتب صلاح الأسبوعي إلى 400 ألف جنيه إسترليني، صاعدًا من 350 ألفًا، ليصبح في المركز الثاني بعد النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، الذي يتقاضى 500 ألف جنيه أسبوعيًا.

ويتساوى بذلك صلاح مع كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، الذي يرحل بنهاية الموسم، ما يعزز مكانة صلاح كأحد أبرز نجوم البريميرليغ وأكثرهم تأثيرًا، وفقا لصحيفة " ذا صن".

تأكيد رسمي من ليفربول

نادي ليفربول أعلن رسميًا تمديد عقد نجمه المصري دون الإفصاح عن تفاصيل المدة أو الراتب، مكتفيًا بالقول: "يمكن لنادي ليفربول أن يعلن أن محمد صلاح وقع عقدًا جديدًا سيبقيه مع النادي بعد موسم 2024-2025."

وأشار البيان إلى أن صلاح سيواصل مسيرته الناجحة في آنفيلد، والتي انطلقت عام 2017 قادمًا من روما، وساهم خلالها بشكل كبير في تتويج الفريق بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وغيرها من البطولات.

أرقام تاريخية وإنجازات قياسية

منذ انضمامه، خاض محمد صلاح 394 مباراة سجل خلالها 243 هدفًا، منها 184 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، متساويًا مع سيرجيو أجويرو، ولا يفصله سوى 39 هدفًا عن هاري كين صاحب المركز الثاني.

هذا الموسم، يتصدر صلاح جدول هدافي البريميرليغ بـ27 هدفًا، متفوقًا بفارق 6 أهداف عن هالاند، كما أسهم بقوة في قيادة ليفربول إلى صدارة الدوري بفارق 11 نقطة، مع تبقي سبع مباريات فقط.

ماذا قال صلاح؟

عقب توقيعه، عبّر محمد صلاح عن سعادته قائلًا:"بالطبع أنا متحمس جدًا. لدينا فريق رائع وآمل أن نحقق المزيد من البطولات. قضيت أفضل سنوات حياتي في ليفربول، وأتطلع إلى الاستمرار لسنوات أخرى. أشكر الجماهير على الدعم وأعدهم ببذل كل ما لدي."

وأضاف "وقّعت لأنني أؤمن أننا قادرون على التتويج بألقاب كبرى والاستمتاع بكرة القدم. هذا المكان هو بيتي."

تحركات أخرى في ليفربول

بعد تجديد صلاح، يتجه ليفربول الآن لتأمين نجومه الآخرين، وعلى رأسهم القائد فيرجيل فان دايك، الذي وافق بالفعل على تجديد عقده لعامين إضافيين، ومن المتوقع أيضا هناك خطوات مماثلة مع ترينت ألكسندر أرنولد.

ماذا قال سلوت؟

من جانبه أبدى أرني سلوت مدرب ليفربول سعادته بعد توقيع محمد صلاح، مؤكدا أنه تابع عملية التجديد.

وأوضح سلوت أن قرار صلاح أثبت أنه يثق في أن النادي قادر على المنافسة على المزيد من الألقاب باقترابه من حسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ يتصدر المسابقة بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

وقال سلوت إن صلاح إنسان متواضع، ويعمل بجدية ويبذل جهدا كبيرا ليصبح اللاعب الذي وصل له الآن. وهو قادر على تسجيل الأهداف حتى إذا لم يكن في أفضل حالاته خلال نصف أو ربع ساعة، ولهذا السبب فهو يتمتع بقوة ذهنية كبيرة.