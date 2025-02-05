تقارير إنجليزية: محمد صلاح يوقع عقداً جديداً مع ليفربول

مازال الحديث يدور حول النجم المصري محمد صلاح ، وهل وقع عقدا جديدا مع ليفربول أم أنه يفضل الهلال السعودي ، وفي تطور جديد كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الفرعون المصري وقع عقداً جديداً مع ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025، ولم يتوصل الثنائي لاتفاق رسمي لتجديد العقد، ويحق للملك المصري التوقيع لأي فريق كصفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

وقال موقع «آنفيلد إيدشن»، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وقعا على عقود جديدة ليستمر بقاء الثنائي في ليفربول.

وكشف الموقع أن موقف ترينت أليكسندر أرنولد يزداد غموضا حيث أنه لم يوافق على تجديد تعاقده حتى الآن، وسط مفاوضات مكثفة من ريال مدريد الذي يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي، حيث رفض ليفربول عرضا من النادي الإسباني في الانتقالات الشتوية.

ويتنافس الريدز على أربع ألقاب مع ختام نصف نهائي كأس كاراباو ضد توتنهام يوم الخميس قبل الرحلة إلى بليموث أرجايل في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وستكون بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في مقدمة اهتمامات الجماهير، وخاصة خلال ما تبقى من هذا الشهر، حيث تنتظر ليفربول وأرسنال أسابيع حاسمة.

ويأمل آرني سلوت في الحصول على المزيد من الدعم قبل نهاية فبراير - سواء على أرض الملعب أو خارجه.

ويمتلك الفرعون المصري 21 هدفًا من 23 مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي ، ليسطر إنجازا جديدا في قائمة تضم أساطير اللعبة على رأسهم آلان شيرر (7 مرات)، تييري هنري (5 مرات)، هاري كين (6 مرات)، وسيرجيو أجويرو (6 مرات).

كما تفوق صلاح على فرانك لامبارد في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البريميرليغ، برصيد 178 هدفًا.

وانفرد صلاح بالمركز السادس في لائحة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز محمد صلاح صدارته لقائمة هدّافي الدوري الإنجليزي، برصيد 21 هدفًا.