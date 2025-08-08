مقتل "بيليه فلسطين" برصاص القوات الإسرائيلية في غزة

قُتل لاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد المُلقب بـ "بيليه فلسطين" برصاص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقا لما أعلن الإتحاد المحلي لكرة القدم.

وقُتل العبيد (41 عاما) الأربعاء بعد ان "استهدفت القوات الإسرائيلية أشخاصا ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة" بحسب ما أفاد الإتحاد في بيانه.

وفي ظل معاناة القطاع من أزمة مجاعة، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 1300 فلسطيني كانوا يحاولون الحصول على مساعدات غذائية منذ أواخر مايو.

وخاض العبيد الذي كان نجما بارزا في صفوف نادي خدمات الشاطئ، 24 مباراة دولية بحسب ما ذكره بيان الهيئة الكروية الأعلى في فلسطين.

وتابع "خلال مسيرته الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله أحد ألمع نجوم كرة القدم الفلسطينية".

ومثّل أيضا لاعب الوسط فريق مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأحرز معه لقب الدوري في موسم 2010-2011.

وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010 من بين ستة لاعبين من المنتخب الوطني من غزة تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ "أسباب أمنية" في طريقهم لخوض مباراة ودية في موريتانيا.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي آنذاك إن اللاعبين لم يعمدوا الى تجديد التصاريح الخاصة التي تسمح لهم باللعب في الضفة الغربية.

وقال العبيد لوكالة فرانس برس عام 2010 "عندما علمت بمنعنا من السفر، شعرت بضيق شديد، لأن أي رياضي يحلم بارتداء قميص منتخبه في المحافل الدولية".

وتابع "نريد أن نتمكن من السفر بحرية مع عائلاتنا، تماما مثل أي رياضي في أي مكان آخر في العالم".

كانت إسرائيل قد سمحت سابقا للاعبين الستة بالسفر مع المنتخب الى استحقاقاته الخارجية.

وُلد العبيد في مدينة غزة، وهو متأهل ولديه خمسة أبناء.

منذ اندلاع الحرب في غزة قُتل 662 شخصا من قطاع الرياضة، من بينهم 321 من العاملين في كرة القدم، بحسب الاتحاد الفلسطيني للعبة.