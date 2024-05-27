محمد بن راشد: ألف مبروك لنادي الوصل وجماهيره

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بفوز نادي الوصل بلقب دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «X»: «ألف مبروك لنادي الوصل وجماهيره، ومبروك لأخي الحبيب أحمد بن راشد حفظه الله هذا الفوز الغالي، أفرحتونا باللعب الجميل، والفوز المستحق، والروح الرياضية الرائعة».

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لاعبي نادي الوصل والطاقم الفني والإداري بالفوز بلقب دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «X»: «الناموس للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مبروك لنادي الوصل تحقيق لقب الدوري، مبروك للاعبين والطاقم الفني والإداري للقلعة الصفراء على هذا الموسم الاستثنائي والظفر بثنائية الكأس والدوري، فخورون بأداء أندية دبي وتنافسها على ألقاب الموسم المحلي، ونتطلع لمزيد من الإنجازات على المستوى القاري».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أسرة نادي الوصل بلقب الدوري، وكتب سموه عبر حسابه على منصة «X»: «الناموس.. وأجمل التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وقائد مسيرة إنجازات الإمبراطور، وإلى إدارة ولاعبي وجماهير الوصل، بمناسبة الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وإحراز ثنائية الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2023 -2024، متمنين للإمبراطور المزيد من النجاح والإنجازات».

وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وأسرة النادي إدارة ولاعبين ومحبين بلقب دوري أدنوك للمحترفين وثنائية الموسم، حيث حقق في هذا الشهر أيضاً لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد، بالأداء المميز لفريق الوصل طوال الموسم، مؤكداً معاليه أن الثنائية التي حققها جاءت نتيجة تخطيط سليم وتنفيذ جيد، مشيراً معاليه إلى أن الفريق قدم نفسه منافساً قوياً منذ انطلاقة المسابقة من خلال الأداء والنتائج. وقال معاليه: «كان جمهور الوصل سنداً قوياً لفريقه وحريصاً على دعمه وتهيئته لمنصات التتويج، وكان القوة المحفزة الموجودة على المدرجات وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لقد أدى جمهور الوصل دوره كما ينبغي، وهو شريك أساسي في هذا الإنجاز، ولاعب فاعل في نجاح الموسم بشكل عام».

كما تقدم معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بالتهنئة إلى إدارة وجماهير الوصل، وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في منصة «X»: «أجمل التهاني والتبريكات نرفعها لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل وراعي الناموس.. والتهنئة لأخي أحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس الإدارة وإلى إدارة ولاعبي وجماهير الوصل بمناسبة الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وإحراز ثنائية الموسم الكروي 2023-2024.. وإلى المزيد من الإنجازات».

ونجح الوصل في حسم درع دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين لكرة القدم مساء أمس، بعد الفوز على ضيفه شباب الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها هاريس وفابيو دي ليما في الدقيقتين 49 و58، وأداما ديالو في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة التي جرت على استاد زعبيل بدبي، ضمن الجولة 25 للدوري، ليحسم الوصل لقبه الأول منذ تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية في موسم 2008-2009، بالوصول إلى 61 نقطة في الصدارة، وتوسيع الفارق إلى 9 نقاط بينه وشباب الأهلي في المركز الثاني. وأضاف «الإمبراطور» لقبه الثاني هذا الموسم، بعد فوزه قبل أسابيع قليلة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

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