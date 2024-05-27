لاعبو «الإمبراطور»: أوفينا بالوعد  

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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احتفل لاعبو الوصل، بإنجاز تحقيق دوري أدنوك للمحترفين في أرض ملعب استاد زعبيل بدبي، والذي تحقق عقب الفوز على شباب الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة 25، وبعد أيام قليلة من التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

ووجه لاعبو «الإمبراطور» الشكر إلى جماهيرهم الوفية على مساندتهم طيلة مباريات الموسم، موضحين، أنهم أوفوا بالوعد وحققوا اللقب.

وقال علي صالح، لاعب الوصل: «الحمد لله على الإنجاز، وإننا كنا على قدر المسؤولية أمام شباب الأهلي، ونجحنا بتسجيل 3 أهداف، وحسمنا لقب الدوري قبل مباراتين على نهاية مشوارنا، ونجحنا أيضاً في تحقيق لقبنا الثاني هذا الموسم، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في الموسم المقبل».

وقال زميله علي سالمين: «نحن سعداء بفرحة جمهورنا بتحقيق ثنائية تاريخية، وبلقبين طال انتظارهما سنوات طويلة، ونتمنى أن يكون هذا الموسم بداية حقيقية لتحقيق المزيد من الانتصارات في المواسم المقبلة، لأننا لا نزال نتطلع إلى العديد من البطولات المهمة»

وقال كايو كانيدو، لاعب الوصل، إن فريقه عاش يوماً جميلاً بتحقيق فوز كبير على شباب الأهلي، وحسم لقب دوري أدنوك للمحترفين، واللقب الثاني للوصل هذا الموسم، وإسعاد جمهور الوصل، وشكرهم بطريقة عملية على وقفتهم ومساندتهم للفريق.

وأكد فابيو دي ليما، نجم الوصل، أنه سعيد بتحقيق لقبين مع الوصل هذا الموسم، بعد مواسم طويلة كان يتطلع فيها إلى الوصول مع الفريق إلى منصات التتويج.

وشدد على ارتباطه الكبير بنادي الوصل، وأنه لا يفكر أبداً في الرحيل عن «الإمبراطور»، وقال: «منذ اليوم الأول الذي قدمت فيه إلى الوصل، وأنا أتطلع إلى تحقيق إنجاز كبير مع الفريق، وهو ما نجحت فيه هذا الموسم، وأتمنى أن تكون البداية لتحقيق المزيد من الانتصارات والألقاب في المواسم المقبلة».

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