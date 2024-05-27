الوصل يهزم شباب الأهلي بالثلاثة ويتوج بدرع دوري المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نجح الوصل في حسم درع دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين لكرة القدم، مساء أمس، بعد الفوز على ضيفه شباب الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها هاريس ودي ليما واداما ديالو في الدقائق 49 و58، و97 في المباراة التي جرت على استاد زعبيل بدبي، ضمن الجولة 25 للدوري، ليحسم الوصل لقبه الأول منذ تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية في موسم 2008 - 2009، بالوصول إلى 61 نقطة في الصدارة، وتوسيع الفارق إلى 9 نقاط بينه وشباب الأهلي في المركز الثاني، مع بقاء مباراتين للوصل أمام العين والنصر، ومباراة لشباب الأهلي أمام حتا.

وعادل الوصل ضيفه شباب الأهلي في عدد ألقاب الدوري برصيد 8 ألقاب لكل منهما، وبفارق 6 ألقاب عن العين متصدر قائمة الأكثر فوزاً بدرع الدوري. وأضاف «الإمبراطور» لقبه الثاني في موسم استثنائي، بعد فوزه قبل أسابيع قليلة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بينما توقف «الفرسان» عند لقبين في الموسم الحالي، بتتويجه بطلاً لكأس السوبر، ودرع السوبر «الإماراتي - القطري».

وطغى الحماس على أداء اللاعبين في الشوط الأول، ولاحت الفرصة الأولى في المباراة لمصلحة شباب الأهلي في الدقيقة 3، بكرة تهيأت أمام إيغور جيسوس في منطقة جزاء الوصل، وسدد كرة ارتطمت بقدم المدافع وفقدت قوتها، ووصلت سهلة إلى يدي خالد السناني حارس الوصل، ولعب علي صالح كرة عرضية للوصل في الدقيقة 10، وأبعدها حسن حمزة حارس شباب الأهلي، قبل وصولها إلى رأس هاريس، ثم لعب سالم العزيزي عرضية ثانية للوصل في الدقيقة 13، وقابلها هاريس بكرة رأسية ضعيفة مرت بجوار القائم الأيمن.

وأشعل الوصل مدرجات استاد زعبيل مع انطلاقة الشوط الثاني، عندما مرر علي صالح كرة بينية جميلة في الدقيقة 49 إلى هاريس، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك شباب الأهلي. وأجرى الوصل تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 56، بخروج مالك جنعير للإصابة، ونزول علي سالمين.

وأطلق فابيو دي ليما كرة صاروخية سكنت مرمى شباب الأهلي معلنة عن الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 58. وأجرى ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، عدداً من التغييرات في الدقائق الأخيرة في محاولة لتنشيط الأداء الهجومي لفريقه، ونجح اداما ديالو في تسجيل الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليؤكد الفريق جدارته وأحقيته بحسم درع الدوري، بعد مشوار صعب وطويل ومليء بالتحديات والمواجهات الصعبة.

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