الشعفار: شكراً جمهور الوصل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس شركة الوصل لكرة القدم، عن سعادته بتحقيق الوصل لثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وشكر جمهور الوصل على المساندة والدعم طوال الموسم، مشيداً بجهود الصربي ميلوش مدرب الوصل.

وقال: «قام المدرب ميلوش بعمل كبير مع الفريق هذا الموسم، ونجح في قيادته بخطوات ثابتة لتحقق لقبين طال انتظارهما لسنوات طويلة، ولم يكن لهذا الإنجاز ليتحقق لولا دعم ومساندة جمهور «الذهب»، ونتمنى أن نتمكن من إضافة المزيد من الألقاب في الموسم المقبل».

بدوره، أعرب أحمد الطنيجي، عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، عن سعادته بتحقيق اللقبين في الموسم الجاري، وأكد أن التحدي الآن هو تكرار الإنجاز في الموسم المقبل، مشدداً على أن العمل يجري في الوصل بروح الفريق والأسرة الواحدة. وقال: «الحمد لله، حققنا بطولتين في موسم استثنائي للوصل، والطموح لم يتوقف، ونسعى إلى إنهاء الموسم بقوة، وبتحقيق نتيجة إيجابية في المباراتين المتبقيتين للفريق».

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