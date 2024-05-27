ميلوش: نجحنا في تحقيق لقبين مهمين

المصدر: دبي - البيان

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أكد الصربي ميلوش، مدرب الوصل، سعادته بتحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما نجح الفريق قبل أيام قليلة من تحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: «أنا سعيد بأننا أنهينا الموسم الحالي بتحقيق لقبنا الثاني، وبتحقيق فوز كبير على منافس قوي مثل شباب الأهلي».

وتوجه المدرب بالشكر إلى لاعبي فريقه، وإلى إدارة نادي الوصل، وقال: «أشكر اللاعبين على مجهودهم طوال الموسم في جميع المباريات التي لعبناها، ونجحنا من خلالها في تحقيق لقبين مهمين، كما أشكر إدارة الوصل على توفيرها كافة الإمكانات والدعم المطلوب لتسهيل مهام عملنا».

فرحة

وأتم قائلاً: «أشكر أيضاً جمهور الوصل على وقفته مع الفريق، وثقته الكبيرة بقدرات الفريق، ونحن في غاية الفرحة أننا نجحنا في إسعادهم هذا الموسم بلقبين هما الكأس الغالية والدوري، ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية في الموسم المقبل، ونحقق المزيد من الانتصارات في التحديات المقبلة».

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