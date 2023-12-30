شباب الأهلي بطل «سوبر الإمارات»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، فريق نادي شباب الأهلي بمناسبة فوزه بلقب كأس السوبر الإماراتي 2023، عقب تغلبه أمس على الشارقة بنتيجة 6 - 2، باستاد آل مكتوم، مؤكداً أن هذا النهائي حقق نجاحاً فنياً وتنظيمياً.

وعبّر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان عن سعادته بالمستوى الفني الذي قدمه فريقا شباب الأهلي والشارقة، مؤكداً أن أي تطور فني في هذه البطولات ينعكس إيجاباً على الكرة الإماراتية، ويهيئ جيلاً موهوباً من اللاعبين الدوليين الذين يخدمون المنتخبات الوطنية ويحققون أهدافها.

وأشاد معالي رئيس الاتحاد بدور الجمهور الذي منح الحدث الكروي أبرز عناوين تألقه، مشيراً إلى أن جمهور كرة القدم يبقى الحافز الأكثر أهمية في كل مباراة خاصة النهائيات.

وثمن معاليه جهود رابطة المحترفين التي أخرجت الحدث الكروي بأفضل صورة، متمنياً لها مزيداً من النجاح في كل البطولات التي تنظمها.

التتويج

وقام عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، بحضور طلال الشنقيطي رئيس شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، بتتويج شباب الأهلي بلقب سوبر كرة الإمارات للمرة السادسة في عصر الاحتراف، بعد فوزه على الشارقة بنتيجة تاريخية بستة أهداف مقابل هدفين باستاد آل مكتوم بنادي النصر، وامتلأت المدرجات بجماهير الفريقين الذين زادوا من متعة وإثارة اللقاء بتشجيعهم المثالي.

وتم تكريم لاعب شباب الأهلي كارتابيا بلقب أفضل لاعب في المباراة، كما تم تكريم طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم سلطان عبدالرزاق، والذي نجح في العبور بالمباراة لبر الأمان.

واستحق «الفرسان» اللقب عن جدارة، حاصداً أول ألقاب الموسم الكروي الحالي، وأول لقب مع مدربه الجديد الصربي ماركو نيكوليتش، فيما خرجت جماهير الفريق في مسيرة احتفالية من نادي النصر إلى نادي شباب الأهلي.

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