اللاعبون يحتفلون بالكأس مع نيكوليتش

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفل لاعبو شباب الأهلي مع الصربي ماركو نيكوليتش مدرب الفريق بإستاد آل مكتوم بنادي النصر، بكأس السوبر للمرة السادسة في تاريخ النادي، وأعرب طارق أحمد لاعب الفريق الأهلي، عن سعادته بفوز «فرسان دبي» بكأس السوبر للمرة السادسة، وأكد أنه لم يشعر أبداً أن المباراة ذهبت من فريقه، وأن الجميع كانت لديه الثقة في العودة، خاصة بعد إدراك التعادل، وتحويل التأخر إلى فوز مع نهاية الشوط الأول.

وقال يوسف جابر لاعب شباب الأهلي: عشنا أصعب فتراتنا مع تأخرنا بهدفين، وسيطرة الشارقة على الدقائق الأولى، وتوقعنا الفوز، خاصة بعد تقليصنا الفارق بهدف أول من ركلة جزاء، ولكننا لم نتوقع تلك النتيجة الكبيرة. وقال عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي: لم نشعر أبداً أننا فقدنا المباراة، لأننا سبق وقمنا بالأمر نفسه في مباريات سابقة، وأبارك لجمهور الفريق الفوز، والإنجاز بأول لقب في الموسم.

وقال سالمين خميس لاعب شباب الأهلي: أشكر الشارقة على أدائه القوي خلال المباراة، وأشكر جمهور شباب الأهلي على دعمنا ومساندتنا طوال اللقاء، والذي مررنا خلاله بمحطات زادت من صعوبته، قبل أن نقلب تأخرنا بهدفين إلى فوز كبير ومهم في هذا التوقيت.

وشكر يحيى الغساني ، الجماهير على المساندة والدعم، وقال: بعد السوبر، لا تزال لدينا بطولة الدوري، والقادم أفضل، لأن هدفنا العودة إلى القمة، ونفكر في الفترة المقبلة، في مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز