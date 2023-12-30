طلال الشنقيطي: الكأس تؤكد بصمتنا القوية.. وطموحنا كبير في الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب طلال الشنقيطي رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن سعادته ومجلس إدارة الشركة، ومجلس إدارة النادي، بكأس السوبر.

وقال: قدمنا مباراة جيدة بعد أول 30 دقيقة، وتمكنا من تحويل تأخرنا بهدفين في مواجهة صعبة أمام منافس قوي، إلى فوز كبير ومهم وبنتيجة 6 - 2، وأبارك لكل محبي شباب الأهلي على الفوز والتتويج، لأننا حققنا الفوز على فريق قوي، وكان مرشحاً للفوز باللقب، ولا يزال طموحنا كبيراً في دوري أدنوك للمحترفين، والتتويج بكأس السوبر، يؤكد بصمة النادي القوية في كافة البطولات المحلية.

وقال أحمد البحر المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي لكرة القدم: اللقب جاء في توقيت مهم، لأننا تمكنا من تجاوز الصعوبات، وأكدنا أننا يمكن أن نتعثر، لكننا قادرون على العودة إلى منصات التتويج، وعشنا أوقاتاً صعبة خلال المباراة، لكننا استطعنا العودة بالنتيجة، وتحقيق لقب أول هذا الموسم.

وقال خالد الكعبي إداري شباب الأهلي: أشكر اللاعبين على مجهودهم طوال الأسبوع الماضي، لنحقق اللقب الأول هذا الموسم، وهو ثمرة عمل الجميع، وأشكر الجمهور الكبير على حضوره ومساندته لنا لنحقق لقباً سيكون له تأثير إيجابي كبير.

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