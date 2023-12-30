كارتابيا لاعب شباب الأهلي أفضل لاعب في مباراة كأس السوبر

المصدر: دبي - البيان

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حصل كارتابيا لاعب شباب الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة كأس السوبر أمام الشارقة، بعدما شهدت المباراة تألقاً لافتاً من اللاعب الأرجنتيني، بتسجيله أول هدفين لفريقه من الأهداف الستة، ليحيي آمال «فرسان دبي» في الفوز، بعدما سجل هدفي التعادل في الدقيقتين 36 من ركلة جزاء، و43 من تسديدة قوية، وليقود فريقه إلى الفوز بنتيجة 6 - 2، ويتوج شباب الأهلي باللقب.

وقال كارتابيا: لم نفقد الثقة للحظة في الفوز بكأس السوبر، حتى ونحن متأخرون بهدفين دون مقابل، وساعدنا الخروج بالشوط الأول ونحن متقدمون بالنتيجة 3 - 2، على الخروج بهذا الانتصار الكبير، وأشكر الجمهور على دعمنا طوال مشوارنا هذا الموسم، والفوز بكأس السوبر سيعطينا الدافع القوي للدفاع عن درع الدوري الذي توجنا به الموسم الماضي.

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