بـ «ريمونتادا» تاريخية.. «الفرسان» سوبر للمرة السادسة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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توج شباب الأهلي بلقب سوبر كرة الإمارات للمرة السادسة في عصر الاحتراف بعد فوزه على الشارقة 6 - 2 في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس، بإستاد آل مكتوم بنادي النصر، بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك، رئيس اتحاد الكرة، وشهد اللقاء حوالي 15 ألف متفرج.

واستحق فريق «فرسان دبي» اللقب عن جدارة واستحقاق ونجح في تحقيق «ريمونتادا»، وقلب تأخره بهدفين إلي فوز بستة أهداف، وذلك للمرة الأولى في تاريخ بطولة السوبر، ليحصد أول ألقاب الموسم الكروي الحالي.

جاءت المباراة قوية مثيرة، وشهد شوطها الأول متعة كروية وأحداثاً ساخنة، واستهله الشارقة بالسيطرة على مجريات اللعب وتكثيف الهجوم سعياً لتسجيل هدف مبكر، وساعده على ذلك حالة الارتباك التي ظهر عليها لاعبو شباب الأهلي، مع بعض الأخطاء الفردية.

وبعد 8 دقائق نجح عثمان كمارا في تسجيل الهدف الأول للشارقة، ليترجم الأفضلية الميدانية لفريقه، وحاول شباب الأهلي تعديل النتيجة من خلال الهجوم السريع.

تقدم شرقاوي

ولم تمض سوى 27 دقيقة حتى نجح يوسف ماريجا في تعزيز تقدم الشارقة بتسجيل هدف ثان مستغلاً عدم التمركز الجيد من دفاع شباب الأهلي، واعتقد البعض أن المباراة في طريقها للانتهاء بهذه النتيجة، ولكن أتت الرياح بما لا يشتهي الشرقاوية.

حيث ارتكب اللاعب عبدالعزيز الكعبي خطأ بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء وتم طرد اللاعب في الدقيقة 32، مما أربك حسابات كوزمين مدرب الشارقة، واحتسبت ركلة جزاء على فريقه سجل منها كارتابيا الهدف الأول لشباب الأهلي بعد 34 دقيقة.

واستعاد «فرسان دبي» زمام المباراة، وأجرى المدرب كوزمين تغييراً بمشاركة ماجد راشد في مركز الظهير الأيمن، ولكن وضح الارتباك على اللاعب واستغل شباب الأهلي الموقف، ومن تمريرة متقنة بالدقيقة 43 من حارب عبدالله إلي زميله كارتابيا لم يتوان في تسديدها داخل مرمى عادل الحوسني مدركاً التعادل لفريقه.

وواصل شباب الأهلي ضغطه ونجح يحيى الغساني في تسجيل الهدف الثالث للفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع، منهياً به الشوط المثير.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى كوزمين مدرب الشارقة 3 تغييرات بمشاركة مانولاس وخالد الظنحاني وفراس بالعربي، بدلاً من يوسف ماريجا وكاتانيتش ولوان، في محاولة لتدارك الأخطاء بالفريق، ولكن شباب الأهلي واصل هجومه مستغلاً النقص العددي للشارقة.

وفي الدقيقة 67 يسجل ماتيوس ليما الهدف الرابع لشباب الأهلي، ويعزز مدرب شباب الأهلي صفوف فريقه بمشاركة إيجور جيسوس ويوري سيزار، وعاد يحيى الغساني لتسجيل هدف، ولكن الحكم يقوم بإلغائه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ولكن عزيمة لاعبي شباب الأهلي لم تفتر، ونجح حارب عبدالله في تعزيز فوز فريقه بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 79، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية يسجل يوري سيزار الهدف السادس لـ«فرسان دبي»، ويتعرض كايو لوكاس لاعب الشارقة للطرد قبل صافرة النهاية، ليزيد من جراح فريقه.

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