نجوم الرياضة.. تبرعات بالملايين لهزيمة «كورونا»

المصدر: دبي ــ إيهاب زهدي

رغم السلبيات الكثيرة التي تركها فيروس «كورونا» عبر العالم، إلا أنه أيقظ ضمير الإنسانية، ليتسارع الجميع إلى مد يد الخير والمساعدة سواء المادية أو المعنوية، ووقف نجوم الرياضة في الصف الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت التحديات في ما بينهم لتقديم نصائح الوقاية، وكذلك جمع التبرعات، والتي تجاوزت الملايين للمساعدة في مواجهة الفيروس وتأثيراته.

وكان النجوم العرب في المقدمة بحملات تبرعات، ومنهم طارق حامد لاعب الزمالك، وزميله المغربي أشرف بنشرقي، والتونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي، والمغربي وليد أزارو نجم الأهلي المصري، والمغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك، وكذلك المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي.

وعلى الصعيد العالمي، كان لنجوم منتخب ألمانيا، والأندية الإيطالية وبعض لاعبيها مساهمات كبيرة في مبادرات التصدي لانتشار الفيروس.

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