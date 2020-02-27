الدوري يعود بجولة ساخنة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعود عجلة دوري الخليج العربي إلى الدوران اليوم، بعد التوقفت أسبوعين، لتفسح المجال للمشاركات الآسيوية.

وفي مباريات اليوم، يحل الشارقة الخامس (28 نقطة)، ضيفاً على الوصل الثامن (23 نقطة)، ويخشى أي تعثر يقلص حظوظه في الحفاظ على اللقب.

ويلعب النصر السابع (24 نقطة)، مع ضيفه الوحدة الرابع (29 نقطة)، وعجمان العاشر (18 نقطة)، مع الظفرة السادس (26 نقطة).

وتستكمل الجولة غداً، حيث يحتاج شباب الأهلي المتصدر، العودة إلى طريق الانتصارات، عندما يخوض مباراة ثأرية أمام مضيفه بني ياس.

ويتصدر شباب الأهلي، الترتيب (36 نقطة)، لكنه لم يعرف الفوز في آخر 5 مباريات، ما سمح للعين الثاني، الذي يفتتح المرحلة اليوم بضيافة حتا، بتقليص الفارق إلى 5 نقاط.

ويستقبل الفجيرة اتحاد كلباء، في حين يحل خورفكان ضيفاً على الجزيرة الثالث (30 نقطة).

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