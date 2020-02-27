النصر والوحدة.. طموحات متباينة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - محمد صادق

يستضيف النصر نظيره الوحدة الساعة 17:30 من مساء اليوم على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي، في لقاء مثير يدخله الفريقان بطموحات متباينة ولكن بهدف مشترك وهو تحقيق الفوز، بما أن العميد يتطلع إلى العودة إلى سكة الانتصارات وإيقاف سلسلة نتائجه السلبية، حيث لم يذق طعم الفوز آخر 4 جولات بخسارته أمام بني ياس وعجمان والظفرة وتعادله مع الوصل، في المقابل يطمح الوحدة القادم من 5 انتصارات متتالية إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتشديد الملاحقة على فرق المقدمة.

ومن المتوقع أن يقوم مدرب النصر، الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش ببعض التعديلات على التشكيلة من أجل تعزيز القدرات الهجومية للفريق، وتشهد تشكيلة العميد غياب يعقوب البلوشي بسبب جمعه لـ3 بطاقات صفراء ومحمد فوزي القادم من الجزيرة بسبب عدم جاهزيته.

فوز

من جهته، يسعى الوحدة إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه السادس على التوالي في دوري الخليج العربي بعدما نجح الفريق في الفوز في آخر 5 مباريات على حساب الشارقة وحتا والفجيرة والجزيرة وبني ياس عدلت من وضع الفريق كلياً في جدول الترتيب بعد أن قفز إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة. الوحدة يمر بحالة جيدة في الفترة الأخيرة سواء على صعيد الدوري أو دوري أبطال آسيا خاصة بعد الفوز الثمين الذي عاد به من أربيل بفوزه على الشرطة العراقي بهدف نظيف قبل 10 أيام.

كرونو: لا أعذار

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر، جاهزية فريقه لمواجهة الوحدة، موضحاً أنه لا مجال للأعذار بعدما ركن اللاعبون للراحة المطلوبة خلال فترة التوقف الطويلة، ومتوقعا مباراة صعبة للغاية أمام «الوحدة الجديد»، وقال كرونو: نعرف أننا سنواجه منافساً جديداً يختلف عن فريق الدور الأول، بعدما عمد إلى إجراء تغييرات كبيرة في الميركاتو الشتوي، واستطرد: نحترم كل المنافسين وأنا واثق من قدرة لاعبي النصر على تقديم مستويات جيدة. (دبي - عدنان الغربي)

خيمينيز: لدينا حافز كبير

أكد الإسباني مانويل خيمينيز، مدرب الوحدة، صعوبة لقاء النصر اليوم، وقال: «النصر يمتلك توليفة من اللاعبين المميزين بقدرات عالية، لكن الوحدة لديه الحافز لمواصلة العمل لتحقيق النتائج الإيجابية»، وشدد على ضرورة الاستعداد لكل مواجهة، بغض النظر عن طبيعة جدول المباريات الذي يتم تعديله بالنظر إلى استحقاقات المنتخب.(أبوظبي - البيان الرياضي)