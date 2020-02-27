حتا والعين.. اختبار صعب

المصدر: دبي- علي الظاهري، العين - طلحة عبد الله

يحل فريق العين، ضيفاً ثقيلاً على حتا، في الساعة 5:30 مساء اليوم، على استاد حمدان بن راشد، لحساب الجولة 17 لدوري الخليج العربي، ويعتبر اللقاء بمثابة اختبار صعب للفريقين، حيث يتطلع الإعصار إلى الخروج بنتيجة إيجابية، تعزز من طموحاته في البقاء، ويحتل حالياً المركز الثاني عشر، برصيد 12 نقطة، يدخل حتا اللقاء كامل الصفوف، بعد عودة أبرز المصابين، وهما اللاعب عبد الله كاظم، وزميله عبد الله خميس، حيث اطمأن الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين في التجربة الودية الأخيرة أمام الذيد، والتي انتهت لصالح «الإعصار».

فيما يأمل «الزعيم» العودة بفوز ثمين من جبال حتا، ومواصلة الزحف نحو الصدارة، بعد وجوده في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ثقة

بدوره، أنهى العين تحضيراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة، أجراها أمس على ملعبه، وسط أجواء مفعمة بالثقة والتفاؤل والمعنويات العالية، بعد تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وحرص المدرب البرتغالي إيمانويل، المدير الفني للفريق، على التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، بعد أن أخضعهم لتدريبات وتمارين متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية المتنوعة، وفيما يستمر غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، وفي مقدمهم ثنائي متوسط الميدان، محمد عبد الرحمن، ويحيى نادر، ينتظر أن يدفع المدرب في مباراة الليلة، بنفس التشكيلة التي خاض بها مباراته الأخيرة أمام الوصل، في كأس رئيس الدولة، ويتوقع أن يبدأ المباراة بتوازن بين الدفاع والهجوم، مع العمل على التسجيل مبكراً في مرمى المضيف، لإراحة الأعصاب، ومن ثم العمل على تعزيز تقدمه أو المحافظة عليه، حيث يتطلع الزعيم للعودة بنقاط المباراة الثلاث، للاقتراب أكثر من الصدارة، التي تفصله عنها 5 نقاط، بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة، في المركز الثاني، خلف شباب الأهلي، إثر فوزه على اتحاد كلباء في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للمسابقة، على أمل أن تتعثر بقية الفرق المنافسة.

كونتيس: نسعى لتأكيد البقاء

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن فريقه ينتظر بشغف، مواجهة العين، وتكسب المباراة أهمية كبرى، باعتبارها محطة لتقييم الفريق، ومعرفة مدى أحقية «الإعصار» بالبقاء مع الكبار في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن حتا يبحث عن الفوز، أو الخروج بنقطة تعادل على أقل تقدير، قد تفتح أبواباً وآفاقاً جديدة مستقبلاً.

وشدد مدرب حتا على صعوبة المباراة أمام منافس يبحث عن لقب الدوري، كيز بقوة على عدم ارتكاب أي أخطاء أمام فريق يمتاز بأفضلية استمرارية مواصلة المباريات، بسبب المشاركة في عدة بطولات واستحقاقات، ما رفع من رتم وجاهزية «الزعيم». (دبي - البيان الرياضي)

بيدرو إيمانويل: هدفنا النقاط الثلاث

أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين، على صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه بمضيفه حتا اليوم، نظراً لقوة المنافس، الذي يلعب كرة قدم حقيقية، ويميل للاستحواذ على الكرة، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه للمباراة المقبلة: علينا التركيز والقتال منذ البداية، لأجل تحقيق الفوز، والعودة بالنقاط الثلاث، مع كامل الاحترام لطموحات فريق نادي حتا، خصوصاً أننا نعيش أوقاتاً جيدة، بعد تأهلنا لنصف نهائي كأس رئيس الدولة، وقلت في مناسبات سابقة، إن الفوز يعزز دائماً من دوافع اللاعبين، وهذا ما نشعر به جميعنا حالياً. (العين - البيان الرياضي)