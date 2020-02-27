الشارقة والوصل.. جمع النقاط

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله

يستضيف الشارقة نظيره فريق الوصل، في تمام الساعة 20:15 من مساء اليوم، بالإمارة الباسمة، وذلك ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي، ويدخل الفريقان المواجهة، تحت شعار «جمع النقاط»، حيث يبحث الشارقة عن القمة المفقودة، محتلاً المركز الخامس برصيد 28 نقطة، بينما يحل الوصل في المركز الثامن برصيد «23» نقطة. ويدخل الشارقة اللقاء بمعنويات عالية، بعد نجاحه في التأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة، على حساب اتحاد كلباء، كما أن عودة المحترف البرازيلي إيغور إلى صفوفه بعد غياب استمر قرابة الشهرين، أعطت دفعة معنوية كبيرة للاعبين، ويتطلع الجهاز الفني، بقيادة عبد العزيز العنبري، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تزيد من حصيلة نقاط الفريق.

جاهزية

ويأمل العنبري في أن يصل فريقه إلى الجاهزية التامة، بعد عودة إيغور كورنادو، وانتهاء فترة الانتقالات الشتوية، التي عززت من صفوف الفريق بعدد من الصفقات، حيث يتطلع الجهاز الفني للشارقة، إلى الثبات على تشكيلة محددة، يكمل بها الموسم، في ظل تعدد الخيارات أمام المدرب العنبري، وحالة الانسجام السريع بين اللاعبين الجدد، وبقية الفريق.

وفي المقابل، يسعى فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى استعادة نغمة الفوز، الغائبة عنه منذ 3 جولات، رغم صعوبة المهمة، من جهته، طالب الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، لاعبيه، بحتمية اللعب بتركيز عالٍ طوال مباراة اليوم، وعدم ارتكاب أخطاء فادحة، كما حصل في مباراة العين في الكأس، لافتاً إلى أن الوصل لا يعاني من ضغوط خروجه من بطولة الكأس، مشيراً إلى أن فريقه يعاني من ضغوط عدم حبه للخسارة في أي مباراة،

لقاء رد الدين

يسعى الوصل خلال لقاء اليوم أمام الشارقة إلى رد الدين لمضيفه، الذي جرعه مرارة الهزيمة القاسية في لقاء الذهاب بزعبيل 19 أكتوبر الماضي، بخمسة أهداف لهدف. ويخوض الوصل المباراة في ظل خسارته جهود 3 من أبرز نجوم تشكيلته الأساسية، البرازيلي ويلتون سواريز، والألماني كريستيان تراش، بداعي الإصابة في مباراة العين، في ربع نهائي بطولة الكأس، والغاني جورج دوبنغ، لنيله البطاقة الحمراء في ذات المباراة، ما يزيد من مستوى صعوبة المباراة على الإمبراطور، الأمر الذي يجعل توقع «سيناريو» المباراة، غاية في الصعوبة. دبي - البيان الرياضي