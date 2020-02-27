عجمان والظفرة.. رد الاعتبار

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل عجمان، في الثامنة والربع من مساء اليوم، في استاد راشد بن سعيد، ضيفه الظفرة، ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، في مواجهة يسعى فيها صاحب الأرض لرد اعتباره، بعد خسارته مواجهة الدور الأول، والتقدم في نفس الوقت خطوة للإمام في مشوار تأمين البقاء، بعد أن حل عاشراً للترتيب برصيد 18 نقطة، فيما يتطلع الضيف الظفراوي، للذهاب إلى المقدمة، بعد المركز السادس الذي يحتله حالياً، برصيد 26 نقطة، وتبدو الكفة متوازنة تاريخياً بين الفريقين في عدد مرات الفوز.

وجاءت استعدادات عجمان للمباراة، خلال فترة توقف الدوري، عادية، حيث منح الجهاز الفني، بقيادة المدرب أيمن الرمادي، لاعبي الفريق راحة 5 أيام، ثم استمر الفريق في تدريبات يومية، مع خوض تجربة واحدة أمام الفجيرة، التي فاز بها عجمان 6-2، ويغيب عن صفوف الفريق، اللاعب المغربي عصام فائز، بسبب نيله 3 إنذارات، ولكن تتوفر للمدرب خيارات جيدة في وسط الملعب، في وجود عبد الله مال الله وحسين عبد الرحمن وحسن عبد الرحمن، مع جاهزية المحترفين الأجانب الأربعة.

وتمنى أيمن الرمادي مدرب عجمان أن يتحلى فريقه بذات الأسلوب القوي في المباراة بعيداً عن أي إصابات.

من جهته، تأتي مباراة اليوم بالنسبة لفريق الظفرة، في ظل ظروف صعبة وبالغة التعقيد، نظراً لعاملي الإصابات والإرهاق، عقب خوض 120 دقيقة في مباراة ثمن نهائي كأس رئيس الإمارات، خاصة مع غياب المحترف الأردني، ياسين البخيت، ولاعب الوسط محمد حمدان، وتحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي جواو بيدرو، وخالد بطي وعبد الرحمن يوسف ومسعود الحمادي.

مباراة صعبة

بدوره، أكد راشد مهير، لاعب الظفرة، أنه لا توجد مباراة سهلة، ونحن نتوقع مباراة صعبة، مع دخول الدوري إلى مراحل التعويض، ولا توجد مباراة سهلة في حسابات الفريق.

وأضاف: «ستكون عقلية الفوز حاضرة لدينا أمام عجمان، مع احترامنا الكبير لرغبة المنافس الذي يؤدي داخل ملعبه».

أيمن الرمادي: تأقلمنا مع التوقفات

أوضح أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان، أن مباراة اليوم لا تحتكم للمواجهات السابقة بما فيها لقاء الدور الأول الذي خسره فريقه بهدف بعد تعرض المحترف دومبيا لإصابة كسر مضاعف، وأكد احترامه الكبير لمنافسه الظفرة، وقال إن فريقه عجمان في حاجة لمزيد من النقاط في مشوار تأمين البقاء، في ظل المنافسة القوية بين نصف فرق الدوري.

وقال إن المباراة ليست سهلة بكل المقاييس، مشيراً إلى أن فريقه تأقلم مع حالات التوقف الكثيرة للدوري هذا الموسم برغم أنه وضع غير جيد من الناحية الفنية، وقال إنه منح اللاعبين فترة راحة مناسبة خلال التوقف وخاض مباراة ودية أمام الفجيرة تعتبر مطمئنة. (عجمان - البيان الرياضي)

فوك رازوفيتش: موقفنا صعب اليوم

شكا الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة من الضغط البدني، الذي تعرض له فريقه في مباراته الأخيرة أمام الجزيرة ضمن منافسة كأس رئيس الدولة، موضحاً أن أداء المباراة لمدة 120 دقيقة أصاب الفريق بالإرهاق الذي نتج عنه إصابة 6 من العناصر الأساسية، مؤكداً أنه يواجه صعوبة في اختيار التشكيلة بسبب الإصابات العديدة التي تجعله، حسب قوله، في موقف صعب قبل مواجهة واحد من الفرق المميزة في الدوري، متمنياً في الوقت ذاته تجاوز بعض لاعبيه للإصابة واللحاق بالمباراة.

وقال رازوفيتش: عجمان فريق متميز ومتوازن في كل خطوطه ويلعب بذكاء وثقة وروح قتالية عالية، أعرف هذا الفريق جيداً. (أبوظبي- البيان الرياضي)