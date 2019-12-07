2 من 12.. عفواً لا تكفي

المصدر: دبي - العوضي النمر

لا تزال أزمة استقالة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة مستمرة لليوم الثاني على التوالي، حيث لم يتقدم باستقالته الرسمية سوى اثنين من أصل 12 عضواً بالمجلس وهما المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد وخليفة الجرمن المدير المالي، وأبدى راشد الزعابي وهشام الزرعوني ومحمد اليماحي، رغبتهم في تقديم استقالتهم رسمياً للأمانة العامة خلال الساعات المقبلة، ولا يزال موقف باقي الأعضاء غامضاً، وإن كانت المؤشرات ومتابعات «البيان الرياضي» مع عدد من الأعضاء تشير إلى انفراج الأزمة غداً مع بداية الدوام الرسمي، فيما تأكد استمرار عبدالله الجنيبي في رئاسة رابطة المحترفين والانضمام للجنة المؤقتة.

ووفق المتابعات فإن المساعي قائمة لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والتي ستتم دعوتها رسمياً بعد الاستقالة السابعة لأعضاء المجلس، وبعدها سيتم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية خلال أسبوع من إبلاغ الأندية ويتوقع أن تكون مطلع الأسبوع المقبل.

ووفق لائحة النظام الأساسي للاتحاد تجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوع بدعوة من الأمين العام، ويرأس الجلسة الأكبر سناً، ويتم تشكيل لجنة مؤقتة من الحاضرين، يتوجب على الشيخ راشد بن حميد النعيمي وقائمته المكونة من 7 إلى 11 عضواً المرشحين لعضوية اللجنة المؤقتة، حضور اجتماع العمومية.